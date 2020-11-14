Суд обрав запобіжний захід водієві Uber, який збив пішоходів на зупинці у Києві
Шевченківський районний суд Києва 14 листопада обрав запобіжний захід водієві Uber, який зчинив ДТП у Києві. Автотроща сталася 13 листопада і забрала життя 2 перехожих, ще 2 людей постраждали.
22-річного таксиста Дмитра Ломакіна взяли під варту на 2 місяці. Про це повідомляє "Громадське".
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Позиція прокурора
Прокурор просив взяти підозрюваного під варту, наголошуючи, що Ломакін не має міцних соціальних зв'язків, а також 5 разів упродовж 2020 року притягувався до адмінправопорушень. Серед них:
- неправильне паркування,
- проїзд на заборонений знак,
- перевищення швидкості.
Як пояснив прокурор, у день фатального ДТП чоловік рухався зі швидкістю 80 кілометрів на годину.
Аргументи адвоката
Адвокат підозрюваного просив відпустити Ломакіна під домашній арешт, вказуючи на те, що він – сирота. Крім того, чоловік нібито щиро розкаюється у скоєному та готовий допомагати потерпілим.
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Що сказав таксист у суді
Дмитро Ломакін плакав у залі суду та просив вибачення за скоєне. Він пояснив, що намагався перелаштуватися з четвертого ряду до першого і не помітив припаркований автомобіль. Він визнав свою провину та зазначив, що дуже шкодує, що спричинив смерть двох людей.
Я не бачив, що за цією машиною стояв припаркований автомобіль біля зупинки. Я побачив вже в останній момент. На відео видно, що їхав автомобіль поряд, я хотів його об'їхати, але не переконався в безпечності маневру та здійснив наїзд на пішохода,
– сказав Ломакін.
Що відомо про водія?Бабуся таксиста розповіла, що мама Дмитра померла, батько був наркоманом, тому його позбавили батьківських прав. Дмитро проживав у інтернаті, працював у кав'ярні та спиртзаводі. Потім закінчив коледж та влаштувався таксистом.
Головне про моторошне ДТП
- Жахлива аварія сталася вранці 13 листопада на Окружній. Водій автомобіля Uber на швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули 2 людей, ще 2 постраждали.
- До цього ДТП водій у соцмережах хизувався порушеннями правил дорожнього руху.
- Згідно з офіційною заявою водій вилетів за межі дороги через те, що "не впорався з керуванням". Сам підозрюваний пояснював патрульним, що заснув за кермом.
- Якщо провину водія визнають в суді, йому загрожує від 5 до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.
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