Шевченківський районний суд Києва 14 листопада обрав запобіжний захід водієві Uber, який зчинив ДТП у Києві. Автотроща сталася 13 листопада і забрала життя 2 перехожих, ще 2 людей постраждали.

22-річного таксиста Дмитра Ломакіна взяли під варту на 2 місяці. Про це повідомляє "Громадське".

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Позиція прокурора

Прокурор просив взяти підозрюваного під варту, наголошуючи, що Ломакін не має міцних соціальних зв'язків, а також 5 разів упродовж 2020 року притягувався до адмінправопорушень. Серед них:

неправильне паркування,

проїзд на заборонений знак,

перевищення швидкості.

Як пояснив прокурор, у день фатального ДТП чоловік рухався зі швидкістю 80 кілометрів на годину.

Аргументи адвоката

Адвокат підозрюваного просив відпустити Ломакіна під домашній арешт, вказуючи на те, що він – сирота. Крім того, чоловік нібито щиро розкаюється у скоєному та готовий допомагати потерпілим.

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Що сказав таксист у суді

Дмитро Ломакін плакав у залі суду та просив вибачення за скоєне. Він пояснив, що намагався перелаштуватися з четвертого ряду до першого і не помітив припаркований автомобіль. Він визнав свою провину та зазначив, що дуже шкодує, що спричинив смерть двох людей.

Я не бачив, що за цією машиною стояв припаркований автомобіль біля зупинки. Я побачив вже в останній момент. На відео видно, що їхав автомобіль поряд, я хотів його об'їхати, але не переконався в безпечності маневру та здійснив наїзд на пішохода,

– сказав Ломакін.

Що відомо про водія? Бабуся таксиста розповіла, що мама Дмитра померла, батько був наркоманом, тому його позбавили батьківських прав. Дмитро проживав у інтернаті, працював у кав'ярні та спиртзаводі. Потім закінчив коледж та влаштувався таксистом.

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