Підозрюваного, який вчинив смертельну ДТП на Майдані Незалежності, доставили до суду. Там йому мають обрати запобіжний захід. Чоловіка привезла карета "швидкої", а сам він був на каталці.

Захист викликав свідком лікаря-кардіолога. Про це повідомляє УНН.

Важливо Винуватцю ДТП на Майдані повідомили про підозру

Що лікар сказав про стан підозрюваного

Лікар зазначив, що напередодні винуватцю ДТП провели оперативне втручання. За його словами, пацієнт звернувся до клініки на початку жовтня з гострим ішемічним інсультом.

Пацієнта госпіталізували й 19 жовтня провели оперативне втручання.

Операція пройшла успішно, тому 26 жовтня його виписали з клініки з подальшими рекомендаціями щодо лікування.

За словами лікаря, чітких рекомендацій про те, чи керувати пацієнту автомобілем, не надавалося.

30 жовтня пацієнт приїхав на огляд, йому було проведено перев'язку рани. Після цього він поїхав додому,

– розповів він.

Лікар зазначив, що підозрюваний подзвонив йому вже з Майдану після ДТП і сказав, що не розуміє, що з ним сталося. Водія повторно госпіталізували й він перебував у лікарні під охороною.



Винуватця ДТП на Майдані доставили у суд на каталці / Фото УНН



Суд обиратиме запобіжний захід винуватцю ДТП / Фото УНН



Захист викликав свідком лікаря-кардіолога підозрюваного / Фото УНН

Обрання запобіжного заходу: головне

31 жовтня суд має обрати запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вчиненні масштабної аварії у центрі столиці.

Справу розглядають у Шевченківському районному суді Києва.

Раніше прокурор просив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.