У Миколаєві пізно ввечері 5 грудня на перехресті зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого їх відкинуло в бік зупинки. Водій однієї з автівок загинув на місці, інший – мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

ДТП трапилося на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Південної близько 22:20 вечора, повідомляє поліція Миколаївської області.

До слова На Миколаївщині у жахливій автотрощі загинули люди: фото

Зіткнулися автомобілі Toyota Land Cruiser та ВАЗ 2105. Водій останнього загинув на місці. Водночас водій іномарки, за твердженням поліції, мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Щоправда, він заперечував, що взагалі керував автомобілем. Місцеве видання "Новости-Н" пише, що той заявив поліцейським, буцімто його побили, тому в нього все обличчя в крові.

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за статтею про порушення ПДР, що призвело до загибелі людини. Горе-водію може загрожувати до 8 років за ґратами.



У ДТП в Миколаєві загинув водій / Фото поліції