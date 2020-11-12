У Миколаєві вночі 11 листопада BMW влетіла у Mitsubishi. Від удару автівку просто розірвало. Місцеві ЗМІ стверджують, що винуватцем ДТП був депутат облради Владислав Белава.

Документи Владислави Белави були знайдені в BMW, а сам водій втік з місця ДТП. Про це повідомляє Нацполіція Миколаївської області.

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Деталі ДТП

За даними правоохоронців, аварія сталась 11 листопада приблизно о 23:15 на проспекті Героїв України – район перехрестя з провулком Парусним.

BMW після ДТП у Миколаєві / Фото Нацполіції

Зі слів очевидців, BMW поїхав на "червоне" й врізався в Mitsubishi Lancer.

Від зіткнення обидві автівки серйозно постраждали. Водія Mitsubishi відвезли у лікарню з травмами, а "герой" ДТП – водій BMW з місця втік, залишивши автівку.

Що відомо про депутата, який міг бути причетним до ДТП

В покинутій машині знайшли документи, які належать депутату Миколаївської обласної ради Владиславу Белаві. Про це пишуть на місцевому сайті "Новости N".

Він був обраний від "Опозиційного блоку" й входив у бюджетну комісію ради.

Владислав Белава / Скриншот з Інстаграм

Судячи зі сторінки Інстаграм цього депутата, у нього дійсно може бути BMW.

Владислав Белава за кермом BMW / Скриншот з Інстаграм

У 2018 році Белаву зловили п’яним за кермом Maserati. У нього виявили візуальні ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти перевірку на алкотестері.

Депутат відмовився та поїхав в наркологічну лабораторію. За місяць експерти повідомили, що він був тверезим.