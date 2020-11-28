У ніч з 27 на 28 листопада у Московському рапоні Харкова сталась жахлива ДТП. Автомобіль з трьома молодими жінками на великій швидкості влетів у острівецьбезпеки. В аварії загинула 25-річна пасажирка.

За кермом була 22-річна дівчина, – ЗМІ

Ще одна пасажирка та водійка у важкому стані доставлені до лікарні. Про це інформує управління Нацполіції у Харківській області.

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За інформацією телеграм-каналу "ТРУХА.Харків", за кермом Audi була 22-річна дівчина, яка не впоралась з керуванням. Загинула пасажирка з переднього сидіння, якій було лише 25. Ще одна дівчина, якій теж 25, сиділа позаду.

Водій і ще одна 25-річна пасажирка з травмами доставлені в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. Одна з постраждалих – курсант Харківського національного університету внутрішніх справ,

— інформує "ТРУХА. Харків".

За фактом ДТП порушили кримінальне провадження

У Нацполіції кажуть, що поки встановлюють всі обставини трагічної аварії. За інформацією ЗМІ, вже відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від 3 до 8 років.



Одна з пасажирок загинула на місці / Фото Нацполіції Харкова



Ще 2 жінок з автомобіля – госпіталізовані / Фото "ТРУХА"