Через погіршення погоди 10 грудня у кількох областях обмежать рух вантажівок та автобусів. Це пов'язано з тим, що спецтехніка повинна обробити дороги, адже перед тим у регіонах стались численні ДТП.

Обмеження на дорогах ввели, аби уникнути ДТП та заторів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

До теми Ожеледиця та шквальний вітер: синоптики попереджають про негоду в Україні

У яких областях ввели обмеження

У Рівненській,

Тернопільській,

Хмельницькій областях.

Наразі ускладнення руху та заторів немає. Крім цього, рятувальники закликали водіїв бути обережними та уважними на дорогах, а також не перевищувати швидкість.

До слова, як повідомляє "20 хвилин", дорога на Тернопільщині перетворилась "на кашу." Фури навіть не можуть проїхати.

Зверніть увагу! Синоптики попереджали, що на більшості території України 10 грудня буде шквальний вітер та ожеледиця.



Фури застрягли на дорогах Тернопільщини / Фото "20 хвилин"



Фура з'їхала у кювет на Тернопільщині / Фото "20 хвилин"

На Волині – масові ДТП через ожеледицю

Через температуру повітря нижче нуля та дощ волинські дороги стали дуже слизькими. Негода спричинила кілька ДТП в області, повідомляє ТСН.

Наприклад, на трасі біля Ковеля зіткнулись 4 машини. Троє людей постраждали. Крім цього, на Волині також не розминулись фура з жигулем.

За інформацією місцевих видань, в області працюють понад 60 машин, які обробляють дороги.



ДТП на Волині через ожеледицю / Фото поліції Волині

На Рівненщині розчищають дороги

На Рівненщині дороги почали розчищати ще вночі. Все тому, що падав лапатий сніг, тож водії не могли проїхати.



Негода ускладнила рух на дорогах Рівненщини / Фото "Рівне 1"