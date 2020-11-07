У Харкові 7 листопада легковий "зніс" 3 людей, що стояли на острівці безпеки. Усі постраждалі перебувають у лікарні. З водієм, що спричинив ДТП, працює поліція.

Водій був не громадянином України. Наразі у поліції його перевіряють на вміст алкоголю в крові. Про це розповів слідчий Дмитро Коротій, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про ДТП

Аварія трапилась близько 16:00 на проспекті Науки.

Легковик зачепив 3 людей, що стояли на острівці безпеки на пішохідному переході.

Серед постраждалих була дитина.

Який стан постраждалих

Постраждалих доставили до лікарні. Медики розповіли, що жінка 50 років отримала важку черепно-мозкову травму та переломи лівого передпліччя й гомілки. Наразі вона перебуває у комі. Хлопчик 9 років також має черепно-мозкову травму, переломи обох стегон і правого передпліччя. Чоловік 48 років отримав забої органів грудної клітини, черевної порожнини та стегон.

Коментар слідчого про ДТП, дивіться відео:

Аварія у Харкові, дивіться відео:

Масштабна аварія у Харкові / Фото поліції Харкова та телеграм-каналу "Труха Харьков":