Суд у Львові визнав невинуватим у дачі неправдивих свідчень Сергія Змроця – охоронця львівського бізнесмена Петра Димінського. Останнього підозрюють у вчиненні смертельної ДТП під Львовом, а охоронець проходив саме по цій справі.

Перевірка за допомогою поліграфа показала в Сергія Змроця "відсутність реакцій", які б свідчили, що він давав неправдиві свідчення. виправдальне рішення схвалив Галицький райсуд Львова, повідомляє видання "Наші гроші. Львів".

До слова Справу про ДТП з бізнесменом Димінським передали до СБУ

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У 2017 році автомобіль з кортежу відомого бізнесмена Петра Димінського потрапив у ДТП у Львівській області. У ній загинула молода жінка Наталія Тріла.

Тоді спершу була інформація, що за кермом автомобіля, а відтак і ймовірним винуватцем аварії був сам Димінський. Втім, керівник його охорони Андрій Борщ заявив, що саме він сидів за кермом.

Тоді в ЗМІ з'явилась інформація, що в такий спосіб охоронці хочуть "відмазати" бізнесмена, а сам Борщ за своє "щиросердне зізнання" може отримати щедру винагороду. Наскільки ця версія правдива – говорити складно, та правоохоронці її розслідують.

Одразу декілька свідків заявляли, що не бачили Петра Димінського за кермом автівки того дня. Серед них був Сергій Змроць, тому він і підозрювався в дачі неправдивих свідчень.

Що цікаво, експертиза не виявила в Андрія Борща жодних ушкоджень. Крім того, висновок судової молекулярно-генетичної експертизи показав, що генетичні зразки охоронця не збігаються зі зразками на подушці безпеки.

Також слід зазначити, що за даними слідства, телефон Андрія Борща в момент ДТП був за кілька кілометрів від аварії. Одразу після ДТП на нього телефонував Змроць, а ще через хвилину був дзвінок у відповідь.

Суд вважає, що місце розташування телефону не означає місця розташування Борща. Останній ж стверджував, що залишив його для підзарядки.