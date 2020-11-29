У Польщі неподалік кордону з Україною зіткнулись 3 мікроавтобуси. В одному з них перебував 60-річний українець. Внаслідок моторошного ДТП він загинув.

Це трапилось опівдні 27 листопада між населеними пунктами Майдан Нови і Марковіче. Про трагедію повідомила поліція Білгорайського повіту.

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Загалом у ДТП постраждали 3 водіїв. Серед них були 2 українці.

Як трапилась ДТП

29-річний водій мікроавтобуса Fiat виїхав на зустрічну смугу руху, там зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes. Саме останнім авто керував 60-річний українець, у його транспорт ззаду в'їхав ще один Mercedes, за кермом якого перебував 23-річний українець.

► Деталі про постраждалих

Як повідомили у поліції, 60-річного чоловіка намагались врятувати, однак від отриманих травм він помер. 29-річного водія Fiat привезли у лікарню. Відомо, що і він, і 23-річний водій іншого авто були тверезими.

Правоохоронці закликали усіх водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема, наголосили на дистанції, особливо, коли дорога є слизькою.