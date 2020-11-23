У Польщі авто з українцями з’їхало з дороги і перекинулося: ніхто не вижив – фото
Поблизу села Бабськ у Лодзькому воєводстві Польщі трапилася ДТП. У результаті загинули 2 українців. Наразі поліція та прокуратура вивчають обставини аварії.
Автомобіль Mersedes, у якому перебували 2 громадян України, з невідомих причин звернув з дороги. Про це повідомляє пресслужба польської поліції.
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Далі Mersedes протаранив захисний бар'єр та перекинувся.
Внаслідок ДТП 39-річний водій загинув на місці. Його 38-річного пасажира лікарі намагалися врятувати, однак він також помер.
Аварія сталася 21 листопада біля села Бабськ у Лодзькому воєводстві. У поліції ймовірною причиною смертельної аварії називають мокру та слизьку дорогу, а також перевищення безпечної швидкості руху.
Правоохоронці вивчають усі обставини трагічного інциденту.
У Польщі сталася аварія за участю українців / Фото місцевої поліції
Водій та пасажир загинули / Фото місцевої поліції
Смертельна ДТП трапилася у Бабську: дивіться карту
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