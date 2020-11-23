Поблизу села Бабськ у Лодзькому воєводстві Польщі трапилася ДТП. У результаті загинули 2 українців. Наразі поліція та прокуратура вивчають обставини аварії.

Автомобіль Mersedes, у якому перебували 2 громадян України, з невідомих причин звернув з дороги. Про це повідомляє пресслужба польської поліції.

Читайте також На Львівщині автівки зіткнулись лоб у лоб: фото автотрощі

Далі Mersedes протаранив захисний бар'єр та перекинувся.

Внаслідок ДТП 39-річний водій загинув на місці. Його 38-річного пасажира лікарі намагалися врятувати, однак він також помер.

Аварія сталася 21 листопада біля села Бабськ у Лодзькому воєводстві. У поліції ймовірною причиною смертельної аварії називають мокру та слизьку дорогу, а також перевищення безпечної швидкості руху.

Правоохоронці вивчають усі обставини трагічного інциденту.

Зверніть увагу! На початку листопада 2020 року в польському місті Старі-Нацпольске сталася аварія. В результаті інциденту загинули 4 людини, серед них 2 українки.



У Польщі сталася аварія за участю українців / Фото місцевої поліції



Водій та пасажир загинули / Фото місцевої поліції

Смертельна ДТП трапилася у Бабську: дивіться карту