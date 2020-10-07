У Полтаві 6 жовтня водій влетів в автівки, які стояли на світлофорі, і протаранив одразу чотири з них. Внаслідок аварії водій однієї з автівок, що стояли на світлофорі, потрапив у реанімацію.

Інцидент трапився близько 17 години 6 жовтня на розі вулиць Великотирнівська – Ковпака в Полтаві, повідомляє поліція Полтавської області.

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Близько 10 автівок стояли на світлофорі, коли ззаду в них влетіла Audi A8, 37-річний водій якої не впорався з керуванням. Найбільше постраждав Opel Vectra. Водій автівки з важкими травмами потрапив у реанімацію.

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Поліція відкрила кримінальну справу проти водія Audi за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило важкі ушкодження потерпілому. Йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами.



Через важку ДТП у Полтаві чоловік потрапив у реанімацію / Фото поліції



У Полтаві водій протаранив чотири автомобілі / Фото поліції