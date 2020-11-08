Автомобіль на шаленій швидкості у понад 100 кілометрів на годину зніс 4 людей у Харкові на проспекті Науки 7 листопада. У мережі з'явилося відео безпосередньо наїзду на людей, а також відео перших хвилин після аварії.

Четверо людей постраждали в аварії у Харкові, яка сталася 7 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Космічної. Серед постраждалих – 9-річний хлопчик, нагадує 24 канал.

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Усі люди, які потрапили під колеса автомобіля зараз перебувають у лікарні. Про постраждалих відомо таке:

Жінка 50 років має важку черепно-мозкову травму та переломи лівого передпліччя й гомілки.

Хлопчик також має черепно-мозкову травму, переломи стегон і передпліччя.

Чоловік 48 років зазнав забоїв органів грудної клітини, черевної порожнини та стегон.

Водій, ймовірний винуватець аварії, не є громадянином України. Про його громадянство більше нічого не відомо, але правоохоронці кажуть, що він взагалі мав бути у СІЗО через справу про різанину, але вийшов під заставу.

У соцмережах з'явилося відео 18+ безпосереднього удару автомобіля по людях:

Також телеграм-канал "СТО Харьков" опублікував відео перших хвилин після аварії:

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