Потрійна ДТП у Рівному за участю маршрутки: є загиблий і постраждалі – фото, відео
У Рівному 24 жовтня сталася смертельна аварія за участю рейсового автобуса та двох легковиків. В результаті ДТП загинув чоловік, ще семеро людей постраждали.
Аварія трапилась на вулиці Чорновола. Про це повідомляє пресслужба Рівненської поліції.
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Що відомо про постраждалих та обставини аварії
- Автомобіль Geely CK зіткнувся з рейсовим автобусом "Богдан", а той своєю чергою зачепив Citroen. В результаті зіткнення водій автомобіля Geely CK загинув.
- За попередньою версію правоохоронців, водій Geely намагався здійснити обгін Citroen, перетнувши при цьому суцільну смугу. У салоні Geely, крім водія, перебували ще троє пасажирів. Усіх їх госпіталізували.
- В результаті аварії травми отримали також четверо пасажирів маршрутки: 20-річний чоловік та троє дітей у віці від 4 до 14 років. Всіх пасажирів автобуса госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою та забоями.
Дивіться відео з місця ДТП у Рівному:
Аварія в Рівному / Фото Нацполіції
Потрощений легковик / Фото Нацполіції