У Рівному 24 жовтня сталася смертельна аварія за участю рейсового автобуса та двох легковиків. В результаті ДТП загинув чоловік, ще семеро людей постраждали.

Аварія трапилась на вулиці Чорновола. Про це повідомляє пресслужба Рівненської поліції. Актуально На Хмельниччині в ДТП загинули двоє підлітків Що відомо про постраждалих та обставини аварії Автомобіль Geely CK зіткнувся з рейсовим автобусом "Богдан", а той своєю чергою зачепив Citroen. В результаті зіткнення водій автомобіля Geely CK загинув.

За попередньою версію правоохоронців, водій Geely намагався здійснити обгін Citroen, перетнувши при цьому суцільну смугу. У салоні Geely, крім водія, перебували ще троє пасажирів. Усіх їх госпіталізували.

В результаті аварії травми отримали також четверо пасажирів маршрутки: 20-річний чоловік та троє дітей у віці від 4 до 14 років. Всіх пасажирів автобуса госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою та забоями. Дивіться відео з місця ДТП у Рівному:

Аварія в Рівному / Фото Нацполіції

Потрощений легковик / Фото Нацполіції