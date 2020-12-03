На Одещині 3 грудня не розминулися 2 легкових автомобілі. Внаслідок ДТП 2 людини загинули на місці. Медикам не вдалося врятувати їхні життя.

ДТП трапилася у Великомихайлівському районі Одеської області. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

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За попередньою інформацією, автотроща сталася на трасі Одеса – Київ біля зупинки громадського транспорту напроти села Новоєлизаветівка.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України,

– додали поліцейські.

Зауважимо, що санкції статті 286 передбачають:

від 5 до 10 років позбавленням волі;

до 3 років позбавлення права керувати транспортними засобами.

Що відомо про жертв

Водій та пасажирка Toyota від отриманих травм загинули на місці події, їхні особи наразі встановлюються. 42–річний водій Opel обійшовся незначними травмами.



На трасі Київ – Одеса зіткнулися легковики, є загиблі / Фото Нацполіції