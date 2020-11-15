На трасі Одеса – Рені зіткнулися мікроавтобуси: є жертви, багато постраждалих – фото
Жахлива ДТП трапилася 15 листопада на трасі Одеса – Рені. У результаті зіткнення двох мікроавтобусів 1 людина загинула на місці, ще 5 – госпіталізували. У лікарні один із постраждалих, на жаль, помер.
Деталі ДТП на Одещині
Аварія сталася о 5:30 15 листопада на 68-му кілометрі автодороги Одеса – Рені, поблизу села Старокозаче. Про це повідомляє поліція Одещини.
Читайте також Смертельна ДТП на Львівщині: від потужного удару одну з автівок перекинуло на дах – фото
На трасі зіткнулися два мікроавтобуси – Toyota Hiace і Mercedes Sprinter. За попередньою інформацією, водій Mercedes не надав переваги у русі кермувальнику Toyota.
Є жертви та постраждалі
У результати один з пасажирів Toyota помер на місці події. Постраждали 2 водії та 3 пасажири автомобілів. Їх госпіталізували у районну лікарню. На жаль, там помер ще один постраждалий чоловік.
Що кажуть у поліції
Поліцейські встановлюють обставини ДТП. А також вирішують питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
На трасі Одеса – Рені сталося зіткнення мікроавтобусів / Фото Нацполіції
Є жертви та багато постраждалих / Фото зі сайту "Думская"
Аварія трапилася біля села Старокозаче: дивіться карту
Поділитися новиною