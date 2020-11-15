Жахлива ДТП трапилася 15 листопада на трасі Одеса – Рені. У результаті зіткнення двох мікроавтобусів 1 людина загинула на місці, ще 5 – госпіталізували. У лікарні один із постраждалих, на жаль, помер.

Деталі ДТП на Одещині

Аварія сталася о 5:30 15 листопада на 68-му кілометрі автодороги Одеса – Рені, поблизу села Старокозаче. Про це повідомляє поліція Одещини.

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На трасі зіткнулися два мікроавтобуси – Toyota Hiace і Mercedes Sprinter. За попередньою інформацією, водій Mercedes не надав переваги у русі кермувальнику Toyota.

Є жертви та постраждалі

У результати один з пасажирів Toyota помер на місці події. Постраждали 2 водії та 3 пасажири автомобілів. Їх госпіталізували у районну лікарню. На жаль, там помер ще один постраждалий чоловік.

Що кажуть у поліції

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. А також вирішують питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Важливо! Патрульна поліція України повідомляє, що від початку 2020 року на дорогах загинули 2 842 українців.



На трасі Одеса – Рені сталося зіткнення мікроавтобусів / Фото Нацполіції



Є жертви та багато постраждалих / Фото зі сайту "Думская"

Аварія трапилася біля села Старокозаче: дивіться карту