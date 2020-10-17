У Біляївському районі Одещини 17 жовтня трапилася жахлива ДТП за участю автомобілів Mercedes та "Таврія". У результаті постраждали семеро людей, серед них – діти.

Сталася аварія вранці 17 жовтня на об’їзній дорозі, біля Конюшинового мосту в Усатовому, повідомляють у поліції.

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За попередньою інформацією, 31-річний водій "Таврії", виїжджаючи зі заправки на об’їзну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes. Той їхав головною дорогою.

У результаті зіткнення автівок постраждали семеро людей. Серед них двоє – діти віком 1 та 12 років. Усіх потерпілих госпіталізували з травмами різної важкості.

Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Зверніть увагу! 10 жовтня на Одещині зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє – травмувалися.



На Одещині зіткнулися дві автівки / Фото Нацполіції



Семеро людей отримали травми, серед них – діти / Фото Нацполіції

ДТП в Усатовому на Одещині: дивіться карту