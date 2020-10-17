Жорстке зіткнення автівок на Одещині: багато постраждалих, серед яких діти: фото
У Біляївському районі Одещини 17 жовтня трапилася жахлива ДТП за участю автомобілів Mercedes та "Таврія". У результаті постраждали семеро людей, серед них – діти.
Сталася аварія вранці 17 жовтня на об’їзній дорозі, біля Конюшинового мосту в Усатовому, повідомляють у поліції.
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За попередньою інформацією, 31-річний водій "Таврії", виїжджаючи зі заправки на об’їзну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes. Той їхав головною дорогою.
У результаті зіткнення автівок постраждали семеро людей. Серед них двоє – діти віком 1 та 12 років. Усіх потерпілих госпіталізували з травмами різної важкості.
Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
На Одещині зіткнулися дві автівки / Фото Нацполіції
Семеро людей отримали травми, серед них – діти / Фото Нацполіції
ДТП в Усатовому на Одещині: дивіться карту