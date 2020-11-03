У понеділок 2 листопада на Полтавщині розбився прокурор Олександр Вольченко. Він повертався з Києва в Суми. У машині їхали три людини. Він та його трирічна дитина загинули на місці. Дружина померла в лікарні від отриманих травм.

Олександру Вольченку було 29 – 30 років. В органах прокуратури він працював сім років. Про трагедію повідомили на сайті Сумської обласної прокуратури.

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За інформацією, яку надає в телеграм-каналі журналіст Володимир Бойко, Вольченко повертався зі столиці, де проходив атестацію.

Його LEXUS виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою DAF, повідомляє Бойко.

Олександр Вольченко. Загинув в ДТП 2 листопада 2020 року / Фото зі сторінки у фейсбук: aleksandrvolche

Проте в поліції так не вважають. Правоохоронці відкрили кримінальну справу й з’ясовують всі обставини ДТП.

Ймовірно, розглядають версію порушення ПДР водієм вантажівки, який вижив, але перебуває в лікарні.

Машина прокурора після ДТП / Фото Нацполіції

У цей же день на Чернігівщині сталась ще одна жахлива аварія за участю працівника прокуратури. Правоохоронець-власник елітного авто Acura вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з "ВАЗ". Внаслідок удару водій та пасажирка старенької "дев'ятки" загинули на місці аварії.