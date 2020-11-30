На Закарпатті легковик влетів у вантажівку: загинули щонайменше 4 людей – фото, відео
У Закарпатській області 30 листопада сталася ДТП за участю легковика та вантажівки. У результаті аварії загинули щонайменше 4 людей.
Смертельна ДТП трапилася приблизно о 13:00 у селі Лалово Мукачівського району, повідомляє пресслужба поліції Закарпаття.
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За попередньою інформацією, водій легковика "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу та потрапив під колеса вантажівки.
Внаслідок лобового зіткнення загинули щонайменше 4 людей.
На місці події працюють слідчі та експерти. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.
На Закарпатті легковик потрапив під колеса вантажівки / Фото Нацполіції
Внаслідок ДТП загинули щонайменше 4 людей / Фото Нацполіції
Смертельна аварія на Закарпатті: дивіться відео
ДТП трапилася в селі Лалово: дивіться карту
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