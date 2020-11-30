У Закарпатській області 30 листопада сталася ДТП за участю легковика та вантажівки. У результаті аварії загинули щонайменше 4 людей.

Смертельна ДТП трапилася приблизно о 13:00 у селі Лалово Мукачівського району, повідомляє пресслужба поліції Закарпаття.

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За попередньою інформацією, водій легковика "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу та потрапив під колеса вантажівки.

Внаслідок лобового зіткнення загинули щонайменше 4 людей.

На місці події працюють слідчі та експерти. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.

Зверніть увагу! Від початку 2020 року і до 31 жовтня в Україні трапилися 135 626 ДТП . Найчастіше аварії стаються на дорогах Києва, а також Одеської, Дніпропетровської та Київської областей.



На Закарпатті легковик потрапив під колеса вантажівки / Фото Нацполіції



Внаслідок ДТП загинули щонайменше 4 людей / Фото Нацполіції

Смертельна аварія на Закарпатті: дивіться відео

ДТП трапилася в селі Лалово: дивіться карту