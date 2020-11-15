У Запорізькій області ввечері 14 листопада сталася ДТП. Там рейсовий автобус зіткнувся з трактором на автошляху Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь.

Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одну пасажирку госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Деталі ДТП

Правоохоронці встановили, що пасажирський автобус Mercedes-Benz зіткнувся з колісним трактором К-700А.

Водій пасажирського автобуса 1955 року народження, рухаючись по проїзній частині автодороги, допустив зіткнення з колісним трактором К-700А, який рухався попереду та приступив до виконання маневру розвороту,

– пояснили у поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху..

Що відомо про постраждалих

У результаті аварії водій автобусу загинув на місці від отриманих травм, 22-річну пасажирку госпіталізували до лікарні, інші пасажири не постраждали. Всього у салоні було 8 пасажирів.



Аварія на Запоріжжі 14 листопада / Фото Нацполіції