Журналісти отримали неоприлюднені розмови голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка із суддями, яких тривалий час записували детективи. У відповідних аудіозаписах щонайменше 5 разів згадували нардепа Олександра Дубінського.

Політик фігурує в аудіозаписах зі справи про "захоплення влади" суддями ОАСК. Про це повідомили журналісти "Слідство.Інфо", які отримали інформацію з записів, які приховано вели детективи НАБУ в кабінеті судді.

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На одному із записів, який оприлюднили детективи – суддя зі своїм заступником планували заборонити політикам часів президентства Порошенка виїзд за кордон після виборів. Згідно з повідомленням правоохоронців, судді хотіли продемонструвати владі свій вплив – загалом йшлося про приблизно 150 посадовців, водночас законних підстав забороняти виїзд не було.

"Щоб заборонити політикам виїзд, потрібно було подати до ОАСК відповідний позов. У середині квітня 2019 року підконтрольний Вовку суд опублікував повідомлення, що позов про заборону виїзду подав ексдепутат Давид Жванія. Проте Жванія публічно це заперечив", – зазначили журналісти.

Як саме згадували Дубінського

Проте судді не розгубилися, у них з'явився новий позивач — Олександр Дубінський. Згідно з інформацією "Слідства.Інфо", позов виник невипадково, що може підтвердити діалог Вовка з одним із суддів. Записи з кабінету Вовка вказують на те, що суддя і майбутній депутат Олександр Дубінський могли обговорювати свої плани.

Ну як відмовився (Давид Жванія — 24 канал)? Він обі*рався, йому президент зателефонував: "Ти шо, Давиде, хочеш мене, це, добити?" Але Дубінський уже подав позов такий самий. Каже: Якщо Давид, бля*ь, очк*є, то я не очк*ю",

— сказав Павло Вовк.

Зрештою Дубінський подав позов, система автоматичного розподілу судових справ призначила відповідний розгляд судді ОАСК Тетяні Скочок. Журналісти поцікавилося в Олександра Дубінського щодо позову в ОАСК. Однак він відмовився відповідати на питання.

Що відомо про "плівки Вовка"