На Рівненщині встановили новорічну ялинку з цвинтаря: фото, відео
У центрі міста Дубно, що у Рівненькій області, встановили новорічну ялинку, яку зрубали на кладовищі. Місцеві жителі збентежені рішення влади, через це розгорівся скандал.
Мер міста Василь Антонюк заявив, що нічого поганого в ялинці з кладовища немає, навпаки – зекономили гроші. Про це мовиться на фейсбук-сторінці "Типове Дубно".
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"І що, що її взяли на кладовищі? Яка різниця? Ми всі вийшли із землі і в землю підемо. Раніше ми завжди купували ялинку. Мінімум обходилася бюджету міста в 15 тисяч гривень. А тут безкоштовно і ще й дуже гарна, висотою 25 метрів", – зазначив він.
Вона становила загрозу для пам'ятників на кладовищі,
– заявив Антонюк.
Крім того, мер каже, що ялинку освятив священник. Це ймовірно для того, аби людям не було моторошно під нею святкувати.
Місцевих жителів обурила така новина. В коментарях в соцмережах деякі написали: "Щоб хоча б не вінками прикрашали", "Потойбічна ялинка підсумує цей 2020 рік", "З цвинтаря не можна нічого брати".
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