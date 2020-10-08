За словами колишнього президента Польщі Александра Квасневського, його країна не зробила все можливе для примирення з Україною. Однак чинний лідер Польщі має всі шансі на прорив у цьому питанні.

На думку колишнього очільника Польщі, порозуміння вдасться знайти тоді, коли країни почнуть спокійну дискусію, без великого впливу політики. Про це Квасневський заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

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Крім того, Квасневський наголосив, що чинний президент Польщі Анджей Дуда має шанс на прорив у примиренні з Україною.

Для вирішення суперечок важливі правильні жести. І це перше, що я запропонував би польському президенту. Завдяки переобранню він отримав сильну позицію, щоби зробити якийсь важливий жест. Аналогічні очікування є і щодо президента Володимира Зеленського,

– пояснив Квасневський.

Він додав, що очікує від лідерів країн підписання спільної декларації й, можливо, створення групи, яка продовжить дискусію "не тільки про нашу складну спільну історію, а й про те, як підготувати хороші підручники для шкіл".

Ви знаєте, як багато українців працюють у Польщі. Вони важливі не тільки для нашої економіки, але також є частиною нашого суспільства. Те, чого не роблять політики, роблять прості люди, Квасневський підкреслив, що українські працівники у Польщі – це абсолютний фактор примирення,

– зазначив екслідер Польщі.

Він підкреслив, що відносини між людьми створюють гарне тло для майбутнього примирення.

Зверніть увагу! Вже 12 жовтня з офіційним візитом до Києва прибуде президент Польщі Анджей Дуда. Востаннє він відвідував Україну майже три роки тому – у грудні 2017 року. Така тривала перерва є результатом конфлікту між країнами в питаннях історичної пам'яті. Початок виходу з цієї кризи поклали поступки Зеленського, який скасував мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи, на чому наполягала Варшава.