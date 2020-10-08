Дуда має шанс на прорив у примиренні з Україною, – колишній президент Польщі
За словами колишнього президента Польщі Александра Квасневського, його країна не зробила все можливе для примирення з Україною. Однак чинний лідер Польщі має всі шансі на прорив у цьому питанні.
На думку колишнього очільника Польщі, порозуміння вдасться знайти тоді, коли країни почнуть спокійну дискусію, без великого впливу політики. Про це Квасневський заявив в інтерв'ю "Європейській правді".
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Крім того, Квасневський наголосив, що чинний президент Польщі Анджей Дуда має шанс на прорив у примиренні з Україною.
Для вирішення суперечок важливі правильні жести. І це перше, що я запропонував би польському президенту. Завдяки переобранню він отримав сильну позицію, щоби зробити якийсь важливий жест. Аналогічні очікування є і щодо президента Володимира Зеленського,
– пояснив Квасневський.
Він додав, що очікує від лідерів країн підписання спільної декларації й, можливо, створення групи, яка продовжить дискусію "не тільки про нашу складну спільну історію, а й про те, як підготувати хороші підручники для шкіл".
Ви знаєте, як багато українців працюють у Польщі. Вони важливі не тільки для нашої економіки, але також є частиною нашого суспільства. Те, чого не роблять політики, роблять прості люди, Квасневський підкреслив, що українські працівники у Польщі – це абсолютний фактор примирення,
– зазначив екслідер Польщі.
Він підкреслив, що відносини між людьми створюють гарне тло для майбутнього примирення.