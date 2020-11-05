Президент Польщі Анджей Дуда має вже два негативних результати тестів на коронавірус. Тож можна вважати, що від хвороби він вилікувався.

Анджей Дуда повертається до виконання своїх посадових обов’язків президента Польщі, подолавши COVID-19. Про це заявив речник політика, передає RMF24.

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Перебіг захворювання у польського президента був легким. Як він сам казав, були лише незначні симптоми та кілька днів – субфебрильна температура. Зараз вже відомо, що хворобу вдалося подолати.

Президент Дуда закінчив період самоізоляції після виявлення коронавірусу і повернувся до виконання обов'язків,

– сказав прессекретар глави Польщі Спихальський.

За його словами, президент отримав вже два негативних результати тестів, тож його можна вважати здоровим. Оскільки й почуває він себе добре, то "може повернутися до роботи у звичайному режимі".

Цікаво, що сам Спихальський також інфікувався коронавірусом. Відомо, що на самоізоляції він буде на день довше за президента. У Дуди ж коронавірус виявили 24 жовтня.

Незадовго перед цим, протягом 12 – 13 жовтня, президент Польщі відвідував Україну з офіційним візитом та зустрічався з главою України Володимиром Зеленським.

Коронавірус у Польщі станом на 4 листопада фіксували у понад 400 000 людей. Особливо активно вірус поширювався восени. Тож з 24 жовтня у Польщі запровадили жорсткий карантин щонайменше на 2 тижні.