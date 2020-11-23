Андрій Богдан вважає свого наступника на посаді глави Офісу Президента Андрія Єрмака "хорошим хлопцем". Щоправда, вважає, що йому катастрофічно не вистачає досвіду.

Заява є досить неочікуваною, оскільки раніше Богдан не стримувався у колючих висловлюваннях стосовно Єрмака. Так, в інтерв’ю Дмитру Гордону він сказав, що чинний глава Офісу Президента є "зручним для президента, але банально не розуміє своїх функцій". Втім, в інтерв’ю Ксенії Собчак Богдан навпаки позитивно заговорив про свого наступника.

Раніше Єрмак не розуміє, куди потрапив, він просто "зручний": Богдан прокоментував свого наступника

Тільки хороше можу сказати. У мене нема жодних звинувачень. Це дуже хороший хлопець. Певною мірою, він якийсь філософ. Але йому, звісно, не вистачає досвіду, катастрофічно. Але досвід прийде з часом. Він навчиться,

– зауважив він.

Водночас Богдан припустив, що у своїй політиці Єрмак, ймовірно, шукатиме зближення з Росією. Також ексглава Офісу Президента вважає, що його наступник не є наближеним до олігарха Ігоря Коломойського.

Цікаво, що в інтерв’ю Гордону попередній очільник ОП зізнався, що Єрмак відразу йому не сподобався, так само як і він йому.

Про справу вагнерівців

Собчак спробувала нагадати Богдану його нещодавні висловлювання щодо Єрмака. Вона запитала його про спецоперацію з вагнерівцями та причетність до її зриву Андрія Єрмака.

"Він не казав нікому, що здавав вагнерівців. Так, ця операція існувала, але я не знаю її деталей і – слава Богу. У мене є певні свідчення, які я не можу розголошувати. Якщо Андрій Борисович до цього причетний, він понесе покарання. А те, чи він причетний чи ні – я не можу ніяк обговорювати", – підсумував Богдан.

Цікаво, що раніше Богдан заявляв, що володіє інформацією про домовленості теперішнього керівника ОП Андрія Єрмака з РФ. Однак чи оформлені вони документально, не знає.

А як Єрмак ставиться до Богдана

Наприкінці жовтня в одному із інтерв’ю Єрмаку поставили це питання. На нього він відповів дуже коротко:

Я дякував Богдану на першій пресконференції за його роботу і повторив би ці слова і сьогодні. Не зважаючи на події, які трапилися потім, не зважаючи на його інтервʼю Гордону.