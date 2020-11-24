Податкова політика України пішла в рознос та нагадує клаптикову ковдру. Комусь закручують гайки, комусь безпідставно знижують ставки та роздають пільги. Що пропонує МВФ?

Рознос податкової політики України: що відбувається

"Податкова політика в Україні ведеться на два фронти", – йдеться у звіті Департаменту фіскальної.

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З цим складно не погодитись, адже податкова політика України пішла в рознос та нагадує клаптикову ковдру. Комусь закручують гайки, комусь безпідставно знижують ставки та роздають пільги. Як не податок з гектара чи зниження ставки ПДВ на певні види аграрної продукції, так "тютюнові поправки", через які тютюнові фабрики закривають виробництво. Ці рішення часто лобістські, не продумані, ухвалені нашвидкуруч та не базуються на детальних розрахунках й аналізі. От і маємо потім повернення "депутатських фондів" в обмін на голоси за бюджет.

Тож два фронти податкової політики – "і нашим, і вашим" є правильним діагнозом.

Податок на виведений капітал: так чи ні?

Окрім того, в контексті податку на виведений капітал (дал – ПнВК) правильно вказано, що половинчаті заходи – не варіант! Не потрібно дискредитувати саму ідею цього податку, запроваджуючи ПнВК в кількох областях або лише для окремої категорії підприємців за критерієм обороту. Експерти МВФ знають, що це призведе до зловживань, дроблення, перенесення компаній на ті території, де буде ПнВК, а в результаті – до викривлень.

Отже, на мою думку, ПнВК або треба запровадити в повному обсязі для всіх, або не бавитись в половинчасті рішення.

Якщо влада вважає, що наразі не може собі цього дозволити, то має це прямо сказати і припинити спекулювати на темі ПнВК. Розумію, що влада хоче дати надію бізнесу, але по факту виходить, що це обман.

Що каже МВФ про податкову амністію?

Розділ звіту МВФ про податкову амністію та запровадження непрямих методів оподаткування в Податковий кодекс України теж цікавий.

МВФ, на відміну від наших, чітко вказує мету податкової амністії – дозволити легалізувати зі сплатою податку активи та кошти, з яких не були сплачені податки, що дозволить розширити податкову базу на майбутнє, оскільки доходи з цих активів стануть відомі податковій службі.

Важливий меседж, на якому я також неодноразово наголошувала, що податкова амністія не має розповсюджуватися на майно та активи політиків, чиновників, їх близьких родичів та пов'язаних осіб. Інакше податкова амністія перетвориться на інструмент легалізації корупційних доходів.

Окрім того, експерти МВФ зазначають, що в законопроєкті треба більш чітко прописати механізм перевірки задекларованих громадянами коштів на предмет відмивання та фінансування тероризму. Вже уявляю, як не тільки податківці, а й фінмоніторинг, "закотивши рукави", взялися до перевірок…

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З цікавого щодо податкової амністії – так, щоб її навічно поховати. МВФ наполягає на певній черговості запровадження змін в Податковий кодекс: спершу в ПКУ треба внести зміни щодо непрямих методів оподаткування, що означає надати податковій доступ до інформації на банківських рахунках та доступ до інформації про платників податків, щоб можна було порівнювати рівень життя з офіційним доходом. Потім, каже МВФ, рік маємо застосовувати непрямі методи оподаткування, що означає – податкові перевірки та тиск на платників. А лише тоді ці заходи відкриють вікно можливостей для податкової амністії.

Бо цей "податковий терор" непрямими методами стимулюватиме кожного з нас побігти та задекларувати все можливе і неможливе. Але оскільки у звіті МВФ не рекомендується дозволяти політикам скористатись амністією, то очікую, що запит на цю реформу та запал її проводити в Раді відчутно зменшиться.

Джерело: Facebook