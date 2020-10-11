Два літаки зіткнулися в небі над Францією: загинули всі, хто перебував на борту
У центральній частині Франції зіткнулися два легких літаки. Один із них виконував туристичний політ. У результаті загинули щонайменше п’ять людей. Також є інформація про вибух.
Авіакатастрофа у Франції: деталі
Інцидент трапився в департаменті Ендр і Луара увечері 10 жовтня. Тут у повітрі зіткнулися одномоторний туристичний літак Robin DR-400 із надлегким моторним літальним судном. Перший виконував туристичний політ над містом Лош. Про це повідомляє видання La Nouvelle Republique.
До теми На Київщині розбився мотодельтаплан: є жертви
- У результаті надлегкий літак врізався в огорожу павільйону в центрі міста та вибухнув. Мешканці будинку не постраждали.
Після падіння туристичний літак розбився об огорожу житлового будинку та вибухнув / Фото La Nouvelle Republique
- Натомість туристичний літак впав неподалік – біля лісу, в зоні, де не було житлових будівель.
У результаті інциденту загинули п’ять людей. Усі вони перебували на борту літаків: троє – в туристичному, двоє – в надлегкому.
Про причини зіткнення наразі інформації немає. На місці аварії працювали десятки рятувальників і поліція. Водночас до гасіння надлегкого літака залучили щонайменше 50 пожежників.
Зверніть увагу Похорони загиблих курсантів під Харковом: церемонії прощання у їхніх рідних містах
Місце падіння легких літаків у ФранціЇ / Карта