Дві будівлі Укрзалізниці передадуть молодому міністерству
Кабмін виділив відразу два приміщення Укрзалізниці для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Відомство створили у липні 2020 року.
Звільнити приміщення Укрзалізниця має упродовж місяця. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
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Які приміщення забирають в Укрзалізниці
- Будівлю у Києві по вулиці Івана Франка, 21/23: перший, другий, третій і четвертий поверхи, а також підвал та технічний поверх. Наразі там розташований офіс Південо-Західної залізниці.
- Будівлю у Києві по вулиці Лисенка, 6: перший, другий, третій і четвертий поверхи. Наразі там розташована філія "Головного інформаційно-обчислювального центру".