Двох підозрюваних у причетності до віденського теракту затримали аж у Швейцарії
Підозрюваних у причетності до теракту, що 2 листопада трапився у Відні, продовжують затримувати. Тепер уже й за межами Австрії. Так, 3 листопада поряд з Цюрихом двох імовірних причетних затримала поліція Швейцарії.
Арешти відбулися після оголошення поліції Швейцарії щодо можливих швейцарських зв'язків з нападами в Австрії, повідомляє видання Swiss Info.
До слова У справі про теракт у Відні затримали вже 14 людей: що про них відомо
Наразі арештували двох громадян Швейцарії віком 18 і 24 років. Обох підозрюють у можливих зв'язках з одним із нападників, що влаштував теракт у Відні.
Ступінь зв'язку між двома заарештованими й передбачуваним вбивцею станом на зараз є предметом постійних роз'яснень і розслідувань,
– пояснила місцева поліція.
Зазначається, що затримування проводилися за погодженням з владою Австрії та місцевою поліцією. Наразі правоохоронці продовжують вивчати можливі зв'язки нападів в Австрії зі Швейцарією.
До слова, хоча Австрія та Швейцарія є сусідніми державами, відстань між Віднем, де стався напад, і Цюрихом, де затримали підозрюваних, не маленька. Їх розділяє понад 700 кілометрів.
Відень – Цюрих: карта
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