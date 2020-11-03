Підозрюваних у причетності до теракту, що 2 листопада трапився у Відні, продовжують затримувати. Тепер уже й за межами Австрії. Так, 3 листопада поряд з Цюрихом двох імовірних причетних затримала поліція Швейцарії.

Арешти відбулися після оголошення поліції Швейцарії щодо можливих швейцарських зв'язків з нападами в Австрії, повідомляє видання Swiss Info.

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Наразі арештували двох громадян Швейцарії віком 18 і 24 років. Обох підозрюють у можливих зв'язках з одним із нападників, що влаштував теракт у Відні.

Ступінь зв'язку між двома заарештованими й передбачуваним вбивцею станом на зараз є предметом постійних роз'яснень і розслідувань,

– пояснила місцева поліція.

Зазначається, що затримування проводилися за погодженням з владою Австрії та місцевою поліцією. Наразі правоохоронці продовжують вивчати можливі зв'язки нападів в Австрії зі Швейцарією.

До слова, хоча Австрія та Швейцарія є сусідніми державами, відстань між Віднем, де стався напад, і Цюрихом, де затримали підозрюваних, не маленька. Їх розділяє понад 700 кілометрів.

Відень – Цюрих: карта

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