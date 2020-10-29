Двох мешканців Рівного затримали за намір придбати місце керівника поліції Рівненської області. Повернутися до лав правоохоронців мріяв колишній підлеглий Авакова, який не пройшов переатестацію.

Про спробу підкупу посадовця Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції повідомили в офісі генерального прокурора. Хабар за сприяння щодо отримання місця голови поліції Рівенщини чоловіки оцінили у 1 мільйон доларів.

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Як стверджують слідчі, намір підкупу зловмисники озвучили безпосередньо в одному з кабінетів МВС.

Що відомо про купівлю посади голови поліції в Рівненській області

Підозрювані розраховували, що за чималу суму їм вдасться пройти конкурс на посаду та отримати рекомендації з Києва. Після озвученої пропозиції обох чоловіків затримали. Наразі триває досудове розслідування справи, відкритої за фактом спроби надання неправомірної вигоди службовій особі за попередньою змовою групою осіб.



Зловмисники намагалися купити керівну посаду в поліції за 1 мільйон доларів / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

Якщо провину чоловіків визнають у суді, їх можуть оштрафувати на 8 тисяч 500 – 12 тисяч 750 гривень. Або ж призначити покарання у вигляді від 2 до 4 років обмеження волі чи посадити до тюрми на той самий строк.

До суду може не дійти

Оскільки принаймні один з підозрюваних раніше працював у правоохоронних органах, де діє негласний принцип кругової поруки, справу цілком можуть злити. Подібних прикладів затримання колишнього чи чинного поліцейського, яке закінчувалося його підвищенням, чимало.