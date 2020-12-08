Ще двоє фігурантів заворушень у Нових Санжарах отримали умовний термін: деталі
Новосанжарський районний суд у Полтавській області виніс вирок Михайлу Галаці та Костянтину Бігдану. Ці двоє чоловіків кидали каміння та цеглу в поліцію у лютому 2020 року, коли до Нових Санжар привезли евакуйованих з Китаю українців та іноземців.
Михайло Галака та Костянтин Бігдан уклали угоду зі слідством, відтак, були засуджені за масові заворушення до 5 років з випробувальним терміном в 1 рік. Про це повідомила адвокатка останнього Валентина Рябуха у коментарі "Громадському".
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За даними слідства, 20 лютого поки невстановлена правоохоронцями людина організувала через інтернет масові протистояння через обсервацію громадян, яких евакуювали з Китаю.
Бігдан і Галака під час заворушень кидали каміння та цеглу у правоохоронців, перешкоджаючи проїзду автобусів з евакуйованими. Внаслідок цього постраждали 5 охоронців порядку.
Вони там кидали каміння, били вікна. Вони робили це за власним бажанням, бо тоді там всі піднялись, йшли колонами. Люди були налякані,
– переповіла захисниця.
Раніше угоду уклали ще кілька затриманих. Серед них двоє мешканців Нових Санжарів. Загалом правоохоронці повідомляли про 10 підозр за фактом масових заворушень та 8 кримінальних проваджень.
Протести у Нових Санжарах: головне
- Громадяни повинні були на території санаторію відбути самоізоляцію через можливу підозру інфікування коронавірусом.
- Втім, місцеві мешканці обурилися таким рішення влади та вийшли на акції протесту, заблокувавши дорогу до санаторію.
- Під вечір 20 лютого протести у Нових Санжарах переросли у заворушення та зіткнення з силовиками. Під час сутички люди навіть побили вікна автобусу з евакуйованими.
- Втім, врешті евакуйованих з Уханя громадян успішно помістили на самоізоляцію у санаторій.
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