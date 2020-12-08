Новосанжарський районний суд у Полтавській області виніс вирок Михайлу Галаці та Костянтину Бігдану. Ці двоє чоловіків кидали каміння та цеглу в поліцію у лютому 2020 року, коли до Нових Санжар привезли евакуйованих з Китаю українців та іноземців.

Михайло Галака та Костянтин Бігдан уклали угоду зі слідством, відтак, були засуджені за масові заворушення до 5 років з випробувальним терміном в 1 рік. Про це повідомила адвокатка останнього Валентина Рябуха у коментарі "Громадському".

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За даними слідства, 20 лютого поки невстановлена правоохоронцями людина організувала через інтернет масові протистояння через обсервацію громадян, яких евакуювали з Китаю.

Бігдан і Галака під час заворушень кидали каміння та цеглу у правоохоронців, перешкоджаючи проїзду автобусів з евакуйованими. Внаслідок цього постраждали 5 охоронців порядку.

Вони там кидали каміння, били вікна. Вони робили це за власним бажанням, бо тоді там всі піднялись, йшли колонами. Люди були налякані,

– переповіла захисниця.

Раніше угоду уклали ще кілька затриманих. Серед них двоє мешканців Нових Санжарів. Загалом правоохоронці повідомляли про 10 підозр за фактом масових заворушень та 8 кримінальних проваджень.

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