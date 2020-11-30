Двоє росіян хотіли прилаштуватися в Нацгвардії, але нарвалися на СБУ
Військова контррозвідка СБУ викрила двох громадян Росії, які намагалися укласти контракт з Національною гвардією України. Свої прямі зв'язки з країною-агресоркою кандидати в Нацгвардію чомусь вирішили приховати.
Обоє росіян живуть у Києві, один з них колишній співробітник МВС, а інший – уродженець Росії. Про це повідомляє Служба безпеки України.
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Колишній міліціонер отримав російський паспорт під час перебування в тимчасово окупованому Криму. У нього знайшли зв'язки з місцевими представниками окупантів.
Натомість другий народився в Росії, там же закінчив школу й отримав паспорт. Вже в дорослому віці він переїхав в Україну й отримав українське громадянство, не відмовляючись від російського.
Наразі українські спецслужби перевіряють причетність росіян до російських спецслужб. Усю інформацію вже передали командуванню Нацгвардії.
Для чого росіянам служба в Нацгвардії?
Тут передовсім слід розібратися з функціями Національної гвардії. Це частково військове – частково правоохоронне формування з широким спектром повноважень.
Військовослужбовців Нацгвардії залучають до охорони стратегічно важливих об'єктів інфраструктури. Також вони залучаються до Операції Об'єднаних сил. Тож Росії вкрай вигідно було б мати там своїх людей.
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