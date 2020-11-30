Військова контррозвідка СБУ викрила двох громадян Росії, які намагалися укласти контракт з Національною гвардією України. Свої прямі зв'язки з країною-агресоркою кандидати в Нацгвардію чомусь вирішили приховати.

Обоє росіян живуть у Києві, один з них колишній співробітник МВС, а інший – уродженець Росії. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Колишній міліціонер отримав російський паспорт під час перебування в тимчасово окупованому Криму. У нього знайшли зв'язки з місцевими представниками окупантів.

Натомість другий народився в Росії, там же закінчив школу й отримав паспорт. Вже в дорослому віці він переїхав в Україну й отримав українське громадянство, не відмовляючись від російського.

Наразі українські спецслужби перевіряють причетність росіян до російських спецслужб. Усю інформацію вже передали командуванню Нацгвардії.