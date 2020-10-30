В ніч на 30 жовтня ворог двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Водяного. Двоє українських військовослужбовців – Володимир Бондарюк та Михайло Старостін – отримали поранення, несумісні з життям.

Бійці загинули внаслідок ворожого обстрілу близько опівночі. Про це повідомили у командуванні 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

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"Загинули морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович", – мовиться у повідомленні.



Двоє військових загинули на Добнасі / Колаж 36-ї окремої бригади морської піхоти

Водночас керівниця Центру допомоги учасникам АТО при ОДА Наталя Возаловська розповіла, що 30-річний Старостін загинув від кулі російського снайпера. Вона повідомила про церемонію прощання з бійцем, яка відбудеться 31 жовтня у селі Новорайськ, що на Херсонщині.

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