Двоє українських військових загинули на Донбасі: імена героїв, фото
В ніч на 30 жовтня ворог двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Водяного. Двоє українських військовослужбовців – Володимир Бондарюк та Михайло Старостін – отримали поранення, несумісні з життям.
Бійці загинули внаслідок ворожого обстрілу близько опівночі. Про це повідомили у командуванні 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
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"Загинули морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович", – мовиться у повідомленні.
Двоє військових загинули на Добнасі / Колаж 36-ї окремої бригади морської піхоти
Водночас керівниця Центру допомоги учасникам АТО при ОДА Наталя Возаловська розповіла, що 30-річний Старостін загинув від кулі російського снайпера. Вона повідомила про церемонію прощання з бійцем, яка відбудеться 31 жовтня у селі Новорайськ, що на Херсонщині.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Протягом доби 29 жовтня бойовики 5 разів порушували режим тиші. Вогнепальне кульове поранення отримав український військовий в районі Водяного. Там бойовики гатили з стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.
- Поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями ООС. Вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник.
- Неспокійно було і поблизу Новомихайлівки та Старогнатівки. Там окупанти гатили з гранатометів різних систем.
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