Україна змогла звільнити двох своїх громадян, яких з 2017 року утримували в Іраку – Євгена Фоменкова й Олександра Санпітера. На звільнення українців вже відреагували омбудсменка Людмила Денісова й глава МЗС Дмитро Разумков.

Вони запевнили, що Україна ніколи не покине своїх громадян, але розповіли, що звільнення українців коштувало значних новин. Про це повідомляє 24 канал.

Варто знати В Україну повернулися двоє громадян, яких 3 роки утримували в Іраку

Людмила Денісова

Омбудсменка підкреслила, що повернення українців додому – це завжди свято. Та передумовою цього є важка боротьба за кожного українця, що перебуває в таких умовах у будь-якій державі світу.

"Це величезна боротьба Президента України, Офісу Президента, МЗС і консульських служб у кожній країні. Я дуже вдячна, що напередодні міжнародного дня прав людини це відбулося", – підкреслила Людмила Денісова.

Уповноважена з прав людини, що ця історія є нагадуванням усім українським громадянам, які, на жаль, досі залишаються в полоні, зокрема російському, що повернення обов'язково відбудеться.

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ зауважив, що повернення українських громадян з полону – це новини, які справді приємно повідомляти.

Я щиро вітаю родичів і близьких громадян, що повернулися. Хочу запевнити усіх: українська держава ніколи не кине свого громадянина напризволяще,

– заявив Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що повернення українців завжди буде в центрі уваги президента та його особисто. Зокрема, полонених у Росії чи на окупованих територіях України, а також у будь-якій іншій державі.

Коротко про повернення українців: