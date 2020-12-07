Військова база Росії з 2,5 мільйонами громадян України у якості заручників, – Джапарова про Крим
У Криму окупанти формують військова база Росії з 2,5 мільйонами українців у заручниках. Країна-окупант зумисне заселяє півострів громадянами Росії, змінюючи у Криму демографічну ситуацію.
Українців своєю чергою із Криму витісняють. Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова розповіла в інтерв'ю ТСН.
Зауважте Має бути у контексті НАТО: Джапарова про Кримську платформу
Ми маємо бути готовими до того, що формується і фактично вже є така військова база РФ з 2,5 млн громадян України в якості заручників мілітаризованого Криму,
– наголосила Джапарова.
- Кримська платформа не може формуватися поза контекстом цих фактів.
- До формування військової бази має бути готовою не лише Україна, але й коаліція країн.
Які ще наслідки окупації Криму виділила Джапарова
- Порушення прав людини;
- екологічні виклики;
- мілітаризація півострова.
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