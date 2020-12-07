У Криму окупанти формують військова база Росії з 2,5 мільйонами українців у заручниках. Країна-окупант зумисне заселяє півострів громадянами Росії, змінюючи у Криму демографічну ситуацію.

Українців своєю чергою із Криму витісняють. Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова розповіла в інтерв'ю ТСН.

Зауважте Має бути у контексті НАТО: Джапарова про Кримську платформу

Ми маємо бути готовими до того, що формується і фактично вже є така військова база РФ з 2,5 млн громадян України в якості заручників мілітаризованого Криму,

– наголосила Джапарова.

Кримська платформа не може формуватися поза контекстом цих фактів.

До формування військової бази має бути готовою не лише Україна, але й коаліція країн.

Які ще наслідки окупації Криму виділила Джапарова