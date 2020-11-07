Президентські вибори у США відбулися 3 листопада, однак підрахунок голосів в окремих штатах і досі триває. За попередніми результатами демократ Джо Байден випереджає чинного президента США Дональда Трампа. Але, схоже, очільник Штатів не збирається віддавати перемогу Байдену. За інформацією ЗМІ, Трамп хоче розпочати другий термін достроково.

Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що не дозволить зупинити підрахунок голосів. Про це він сказав під час звернення до виборців.

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Також Байден закликав прихильників поки зберігати спокій і терпіння. За його словами, кожен голос буде врахований.

Ми отримали понад 74 мільйонів голосів. Це на 4 мільйони більше голосів, ніж Дональд Трамп. Мені все одно, як би хто не намагався зупинити це. Я не дозволю, щоб це відбулося,

– заявив кандидат від демократів.

Раніше Байден сказав, що поки не готовий оголосити про перемогу, однак він упевнений, що виграє президентські вибори.

Промова Байдена щодо перемоги на виборах президента США: дивіться відео

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Що відомо про зупинку підрахунку голосів

Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела наголосили, що Дональд Трамп хоче поставити під сумнів законність виборів. Саме тому Байден хоче негайно перейти в режим обраного президента. Також виборчий штаб Джо Байдена попередив, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.

​До теми Трамп хоче розпочати другий термін достроково, без перемоги на виборах, – ЗМІ

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