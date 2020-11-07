Байден підкреслив, що не дозволить Трампу зупинити підрахунок голосів
Президентські вибори у США відбулися 3 листопада, однак підрахунок голосів в окремих штатах і досі триває. За попередніми результатами демократ Джо Байден випереджає чинного президента США Дональда Трампа. Але, схоже, очільник Штатів не збирається віддавати перемогу Байдену. За інформацією ЗМІ, Трамп хоче розпочати другий термін достроково.
Кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що не дозволить зупинити підрахунок голосів. Про це він сказав під час звернення до виборців.
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Також Байден закликав прихильників поки зберігати спокій і терпіння. За його словами, кожен голос буде врахований.
Ми отримали понад 74 мільйонів голосів. Це на 4 мільйони більше голосів, ніж Дональд Трамп. Мені все одно, як би хто не намагався зупинити це. Я не дозволю, щоб це відбулося,
– заявив кандидат від демократів.
Раніше Байден сказав, що поки не готовий оголосити про перемогу, однак він упевнений, що виграє президентські вибори.
Промова Байдена щодо перемоги на виборах президента США: дивіться відео
Що відомо про зупинку підрахунку голосів
Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела наголосили, що Дональд Трамп хоче поставити під сумнів законність виборів. Саме тому Байден хоче негайно перейти в режим обраного президента. Також виборчий штаб Джо Байдена попередив, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.
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Вибори президента США: що варто знати
- 3 листопада у США відбулися 59 президентські вибори. Участь у них взяли 11 кандидатів, але основна боротьба відбулася між Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.
- Раніше між Трампом і Байденом відбулися два раунди дебатів. Загалом під час виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, Росії). Трамп, зі свого боку, стверджує, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.
- Наразі Байден має 253 голоси з загальної кількості у 270, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів. Натомість Трамп має 214 голосів.
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