У холодну пору року так хочеться загорнутися в ковдру і пити гарячий чай. Але в чаї вітамінів і мінералів для організму замало! А ось фрукти добре підійдуть для бадьорості та здоров'я.

Кілька причин їсти фрукти

Фрукти і ягоди – це ті продукти, які мають репутацію корисних для збереження здоров'я і профілактики захворювань. Про їх поживну цінність мабуть не треба нікого переконувати: фрукти є джерелом цінних і необхідних для нормального функціонування організму компонентів, таких як вітаміни, мінерали, флавоноїди, фітоестрогени, біологічно активні речовини антиоксидантної та інших видів дії, легко засвоювані вуглеводи і органічні кислоти. Також містять багато води.

Читайте також Сезон застуд не за горами: розповідаємо як зміцнювати імунітет

Більшість з них низькокалорійні, хоча є й такі, енергетична цінність яких досить значна – особливо сухофрукти.

Ще одним важливим аргументом на користь вживання фруктів є той факт, що вони поряд із зерновими продуктами основні джерела харчових волокон (клітковини).

Нерозчинні фракції клітковини позитивно впливають на моторику кишечника. Розчинні фракції клітковини, в свою чергу, впливають на зниження рівня холестерину в організмі людини і знижують постпрандіальний (після прийому їжі) рівень цукор в крові. Крім цього, клітковина забезпечує відчуття ситості.

Коли найкраще їсти фрукти?

З іншого боку, зверніть увагу на те, що фрукти містять велику кількість простих цукрів, включаючи фруктозу (фруктовий цукор). Саме цей цукор є важливим аргументом на користь того, щоб фрукти не їсти в другій половині дня, особливо ввечері.

Вживання фруктів і ягід допомагає зберегти здоров'я, зміцнює імунітет, підтримує життєвий тонус. Вони повинні постійно перебувати в нашому меню.

Однак слід знайти для них відповідний час. Фрукти – це добре, але це їжа для першої половини дня. Звичайно, один з'їдений фрукт ввечері не призведе до різкого збільшення ваги. Як і у випадку з будь-яким іншим продуктом. Тут основна шкода в регулярному прийомі ввечері фруктових десертів.

Рекомендуємо! Жири не роблять людей "жирними": що ми не знаємо про цю речовину

Близько 300 грам ягід і фруктів – стільки рекомендовано з'їдати дорослій людині без шкоди для здоров'я і фігури. Можна різних і робити це кожен день.

Джерело: Facebook