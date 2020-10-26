Джо Байден назвав мене Джорджем: Трамп висміяв свого опонента у мережі
Президент США Дональд Трамп у мережі висміяв свого головного суперника на президентських виборах Джо Байдена. Під час інтерв'ю Байден переплутав ім'я Трампа і назвав його Джорджем.
Трамп наголосив, що Байдену потрібна допомога, щоб відповідати на запитання інтерв'юєрів. Про це Трамп написав у твітері.
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Вчора Джо Байден назвав мене Джорджем. Він не зміг згадати моє ім'я. У процесі інтерв'ю йому потрібна допомога ведучого,
– наголосив Трамп.
Що сказав Байден
- Під час одного з інтерв'ю Байден заявив, що президентські вибори 3 жовтня є дуже важливими, адже "якщо Джордж залишиться при владі ще на 4 роки", країну чекають проблеми.
- Американські ЗМІ припускають, що Байден міг переплутати ім'я Трампа з іменем 43-го президента США Джорджа Буша.
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Що відомо про вибори у США
- Президентські вибори у США відбудуться 3 жовтня 2020 року.
- Трамп вже проголосував на них достроково.
- Він відвідав виборчу дільницю 24 жовтня, а згодом заявив журналістам, що віддав свій голос за "хлопця на ім'я Трамп".