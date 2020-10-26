Президент США Дональд Трамп у мережі висміяв свого головного суперника на президентських виборах Джо Байдена. Під час інтерв'ю Байден переплутав ім'я Трампа і назвав його Джорджем.

Трамп наголосив, що Байдену потрібна допомога, щоб відповідати на запитання інтерв'юєрів. Про це Трамп написав у твітері.

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Вчора Джо Байден назвав мене Джорджем. Він не зміг згадати моє ім'я. У процесі інтерв'ю йому потрібна допомога ведучого,

– наголосив Трамп.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Що сказав Байден

Під час одного з інтерв'ю Байден заявив, що президентські вибори 3 жовтня є дуже важливими, адже "якщо Джордж залишиться при владі ще на 4 роки", країну чекають проблеми.

Американські ЗМІ припускають, що Байден міг переплутати ім'я Трампа з іменем 43-го президента США Джорджа Буша.

Зверніть увагу! Трамп часто звинувачує Байдена у тому, що той робить багато помилок. Президент США навіть придумав для свого головного опонента прізвисько "Сонний Джо".

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