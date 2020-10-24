Кандидат від Демократичної партії на цьогорічних президентських перегонах у США, колишній віце-президент Джо Байден запевняє, що зможе об'єднати країну у складний час. Що про нього відомо та з чим політик іде на вибори?

Про особисте життя кандидата у президенти США, а також його політичні успіхи та провали читайте на сайті 24 каналу.

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Основні факти з біографії Байдена

Джозеф Байден народився 20 листопада 1942 року у Скрентоні, штат Пенсільванія. Коли Джо було 10 років, сім'я переїхала до Вілмінгтона, штат Делавер.

У дитинстві він дуже заїкався, через що з нього насміхалися ровесники. Він наполегливо намагався впоратися з цим – заздалегідь "розігрував" у голові майбутні розмови, вивчав тексти, які потрібно було на уроках читати вголос тощо. Зрештою йому вдалося подолати цю мовленнєву ваду.

Він вивчав історію та політичні науки в університеті штату Делавер. Пізніше здобув ступінь доктора юридичних наук в університеті Сірак'юс (Нью-Йорк) та заснував власну адвокатську фірму.



Джо Байден в юності / Фото @VP/Twitter

Зі своєю майбутньою дружиною Нейлією він познайомився у коледжі. Під час знайомства з її матір'ю на запитання, чим він хоче заробляти на життя відповів, що має намір стати президентом США.

У 30 років Байден став одним із наймолодших сенаторів у історії США. Штат Делавер у Сенаті він представляв з 1973 по 2009 рік.

Буквально за кілька тижнів після того як він отримав цю посаду, його дружина та 13-місячна донька Наомі загинули в автомобільній аварії. Двоє синів – Бо та Гантер – отримали травми. Він присягнув Сенату в їхній лікарняній палаті.

У 1977 році Джо Байден одружився вдруге – з Джилл Трейсі Джекобс, вчителькою англійської мови. Вони познайомилися на побаченні наосліп, яке організував брат Байдена, і мають спільну доньку Ешлі.



Родина Байдена / Joe Biden, Facebook

У 1987 році політик вперше балотувався в президенти. Однак тоді його звинуватили у плагіаті частини промови лідера британської лейбористської партії Ніла Кіннока. Вона включала згадку про родичів, яка, у випадку Байдена, не відповідала дійсності. Тоді ж з'ясувалося, що Байден брехав про те, що був одним із найкращих студентів коледжу та університету – журналісти з'ясували, що він мав погані оцінки. Байден визнав свої помилки і покинув перегони.

Він виступив проти війни в Перській затоці у 1991 році. У 1999-му став автором резолюції Сенату про початок військової операції проти Югославії. Також Байден був прихильником війни в Афганістані та голосував за дозвіл на використання військової сили США в Іраку (2002 рік). Останнє він згодом назвав помилкою.

У 2008 році політик вдруге балотувався в президенти, але знову зняв свою кандидатуру. Тоді переміг Барак Обама, а Байден згодом став віце-президентом. Цю посаду він обіймав з 2009 до 2017 року.

У 2014 році Джо Байден входив до списку найменш заможних урядовців США – посів 577 місце з 581.



Джо Байден з дружиною Джилл / Joe Biden, Facebook

У 2015 році від раку мозку помер старший син політика – Бо Байден.

У виборчих перегонах 2016 року Джо Байден участі не брав. Таку можливість розглядав, але у команді політика вирішили, що Гіларі Клінтон має більше шансів перемогти Дональда Трампа.

Наразі Байден може стати найстаршим обраним президентом в історії США. Якщо він переможе у листопаді, то свій президентський термін розпочне у 78 років.

Джо Байден і Україна

У липні 2009 року політик прилетів до України з робочим візитом. Тоді з президентом Віктором Ющенком вони домовилися створити Українсько-Американську Комісію зі стратегічного партнерства. Восени того ж року відбулося перше її засідання.

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Після Революції Гідності, у квітні 2014 року, відвідав Київ та висловив підтримку новому уряду України з боку Вашингтона. На інавгурації Петра Порошенка очолив делегацію США,

У грудні 2015 року мав дводенний візит в Україну, під час якого, зокрема, виступив у Верховній Раді.

У січні 2018 року викликало резонанс відео, де Джо Байден заявив, що українського генпрокурора звільнили на його вимогу. Очевидно, йшлося про Віктора Шокіна. Байден також назвав його "сучим сином".

Пізніше Дональд Трамп звинуватив політика у втручанні в українське правосуддя, щоб "закрити справу проти його сина".

Йдеться про те, що у травні 2014 року молодший син Байдена, Гантер, став членом Ради директорів української енергетичної компанії Burisma, власник якої фігурував у низці корупційних розслідувань. Гантер Байден контролював юридичні справи фірми та отримував 50 тис. доларів США щомісяця – на посаді він перебував до квітня 2019 року.

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У НАБУ своєю чергою зазначили, що у справах, відкритих щодо Burisma, йдеться про порушення 2010-2012 років, а Гантер Байден був найнятий пізніше. Він сам розповідав американським ЗМІ, що мав лише одну коротку розмову з батьком про роботу в українській компанії. Джо Байден же зазначав: дізнався про призначення сина на цю посаду з новин.

Політичні позиції Байдена

Джо Байдена характеризують, як поміркованого демократа. Він критикує низку рішень Дональда Трампа, зокрема у сферах охорони здоров'я та екології, та обіцяє американцям кардинальні зміни.

Охорону здоров'я Байден називає головним пріоритетом для себе. Він різко критикував реакцію Трампа на пандемію COVID-19, звинувачуючи його у занадто повільній реакції. Підтримує додавання публічного варіанту до Закону про доступну медичну допомогу, але виступає проти "Medicare для всіх" – широкого заходу з єдиним платником, за який виступають деякі його однопартійці, зокрема сенатор Берні Сандерс.

Байден називає головним пріоритетом для себе. Він різко критикував реакцію Трампа на пандемію COVID-19, звинувачуючи його у занадто повільній реакції. Підтримує додавання публічного варіанту до Закону про доступну медичну допомогу, але виступає проти "Medicare для всіх" – широкого заходу з єдиним платником, за який виступають деякі його однопартійці, зокрема сенатор Берні Сандерс. Виступає за збереження санкцій проти Росії та проти повернення Росії до G7.

та проти повернення Росії до G7. Вважає, що необхідно вжити заходів щодо глобального потепління. Зокрема, хоче досягти безвуглецевого енергетичного сектору в США до 2035 року і повністю зупинити викиди до 2050 року. Його програма включає повторне входження держави до Паризьких кліматичних угод, низку заходів з охорони навколишнього середовища та "зелене" будівництво.



Байден обіцяє впоратися з COVID-19 та кризою / Joe Biden, Facebook

Має намір надати кожному американському місту, де проживає понад 100 тисяч жителів, якісні варіанти громадського транспорту з нульовими викидами. А також – вдосконалити існуючі транзитні та автобусні лінії, покращити інфраструктуру для пішоходів та велосипедистів.

з нульовими викидами. А також – вдосконалити існуючі транзитні та автобусні лінії, покращити інфраструктуру для пішоходів та велосипедистів. Пообіцяв зупинити будівництво прикордонної стіни між США та Мексикою. Проте, на відміну від деяких інших демократів, Байден висловився проти декриміналізації незаконного перетину кордону. "Нам потрібна безпека кордонів, але це – не та безпека кордонів, яка нам потрібна", – зазначив він, посилаючись на рішення Трампа про будівництво стіни.

між США та Мексикою. Проте, на відміну від деяких інших демократів, Байден висловився проти декриміналізації незаконного перетину кордону. "Нам потрібна безпека кордонів, але це – не та безпека кордонів, яка нам потрібна", – зазначив він, посилаючись на рішення Трампа про будівництво стіни. Підтримує шлях до громадянства іммігрантів без документів та обіцяє захистити людей, яких незаконно привезли до США в дитинстві.

без документів та обіцяє захистити людей, яких незаконно привезли до США в дитинстві. Наголошує на важливості продовження боротьби за рівність ЛГБТ. У липні 2017 року він розкритикував рішення Трампа про заборону трансгендерним людям служити в армії. Також політик засудив владу кількох країн за арешти та дискримінацію осіб нетрадиційної орієнтації.



У більшості випадків позиції Байдена і Трампа – кардинально різні / Joe Biden, Facebook

Стверджує, що доступ до абортів повинен бути законним. На його особисте переконання, "аборти – це завжди неправильно", але він не готовий нав'язувати таку позицію іншим. Що стосується абортів на пізніх термінах, Байден категорично проти.

повинен бути законним. На його особисте переконання, "аборти – це завжди неправильно", але він не готовий нав'язувати таку позицію іншим. Що стосується абортів на пізніх термінах, Байден категорично проти. Схвалює безкоштовне навчання в коледжах для дітей, сім'ї яких заробляють менше 125 000 доларів. Хоче розширити право на прощення боргу за студентську позику та підтримує загальний доступ до дошкільних закладів.

в коледжах для дітей, сім'ї яких заробляють менше 125 000 доларів. Хоче розширити право на прощення боргу за студентську позику та підтримує загальний доступ до дошкільних закладів. Хоче ввести вищі податки для багатих американців у таких ключових сферах, як пасивний дохід. Але заявив, що не буде збільшувати податки для тих, хто заробляє менше 400 000 доларів на рік. Ставку корпоративного податку бажає збільшити до 28%.

для багатих американців у таких ключових сферах, як пасивний дохід. Але заявив, що не буде збільшувати податки для тих, хто заробляє менше 400 000 доларів на рік. Ставку корпоративного податку бажає збільшити до 28%. Виступає проти легалізації марихуани, оскільки, за його словами, це може бути "вхідним наркотиком", незважаючи на те, що дослідження не підтверджують цю позицію. Проте його кампанія підтримує легалізацію медичної марихуани і має намір дозволити штатам встановлювати власні правила щодо вживання речовини у таких цілях.

Один із передвиборчих роликів Джо Байдена: