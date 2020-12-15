Джо Байден виступив з відеозверненням після того, як стало відомо про результати голосування виборників. Обраний президент США заявив, що не він переміг – а народ Сполучених Штатів Америки. І Трамп мав би поважати цю перемогу.

Байден звернувся до американців

Кандидат від демократів і обраний президент США Джо Байден звернувся до американців. Зробив він це після підрахунку голосів виборників, які фактично підтвердили його перемогу на президентських виборах. Відповідне відео оприлюднене 14 грудня у твіттері Байдена.

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Про результати голосування виборників і опір Трампа

Джозеф Байден вважає, що результати голосування колегії виборників в США треба поважати. Він назвав ці результати очевидною перемогою, причому не просто команди Байдена – Гарріс, а всього американського народу.

306 голосів виборників – це стільки ж, скільки Трамп отримав, коли переміг у 2016. Тоді Трамп назвав підсумки голосування значною, очевидною перемогою. Я з усією повагою пропоную вважати їх такими й зараз,

– зауважив обраний президент.

Натомість спроби Дональда Трампа оскаржити результат президентських виборів у США вже вичерпали себе, вважає Байден, та були цілковито безуспішними.

Про невідкладні завдання нової влади

Джозеф Байден назвав серед першочергових завдань своєї нової адміністрації:

Боротьбу з пандемією COVID-19.

Вакцинацію американців.

Відновлення національної економіки.

Маємо невідкладно почати працювати. Приборкати пандемію, вакцинувати людей, негайно допомогти нужденним американцям, а потім покращити стан економіки до рівня, ніж він був будь-коли раніше,

– заявив Байден.

It’s official, folks. Tune in as I deliver remarks on today’s electoral college vote certification and the strength and resilience of our democracy. https://t.co/Qp2c92mYUV — Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020

До слова Байдена та Гарріс визнали "Людьми року" за версією Time