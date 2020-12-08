У Джорджії втретє перерахували голоси і знову визнали Байдена переможцем виборів
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В американському штаті Джорджія вже 3 раз перерахували результати голосування. Після цього офіційно затвердили Джо Байдена переможцем виборів президента.
Держсекретар Джорджії Бред Реффенспергер заявив, що цей день став особливо важливим у питанні прозорості виборів президента у США, повідомляє CNN.
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Тепер жителі штату можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси, й тільки їхні законні голоси, були підраховані точно, справедливо та надійно,
– наголосив Реффенспергер.
До слова, у цьому штаті голоси виборців перераховували аж 3 рази.
Що цьому передувало
- Спершу у Джорджії результати президентських виборів перевірили вручну. В одному з графств виявили понад 2 600 "загублених" голосів.
- Вже 21 листопада штат сертифікував результати виборів президента США та затвердив перемогу Джо Байдена. Кандидат від демократів набрав на 12 670 голосів більше.
- Однак згодом штаб Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів у Джорджії, тому голоси знову перерахували.
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