В американському штаті Джорджія вже 3 раз перерахували результати голосування. Після цього офіційно затвердили Джо Байдена переможцем виборів президента.

Держсекретар Джорджії Бред Реффенспергер заявив, що цей день став особливо важливим у питанні прозорості виборів президента у США, повідомляє CNN.

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Тепер жителі штату можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси, й тільки їхні законні голоси, були підраховані точно, справедливо та надійно,

– наголосив Реффенспергер.

До слова, у цьому штаті голоси виборців перераховували аж 3 рази.

Що цьому передувало