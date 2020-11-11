У Джорджії досі не можуть визначитись, за кого проголосували жителі штату – за Байдена чи Трампа. Через мінімальну різницю між кандидатами голоси перераховуватимуть вже вручну.

Результати мають оприлюднити до 20 листопада

Бюлетені перераховуватимуть в кожному окрузі. Про це заявив держсекретар Джорджії Бред Раффенспергер, інформує CNN.

До теми Дані про фальсифікацію виборів у США, на які "сподівався" Трамп, фейкові, – ЗМІ

Раффенспергер, що представляє республіканців, наголосив, що це допоможе зміцнити довіру до голосування. З остаточними результатами виборів у Джорджії мають визначитись до 20 листопада.



Раніше повідомлялось, що у цьому штаті Байден випереджав Трампа на 14 тисяч голосів.

Республіканці наполягають на перерахунку у Вісконсині

Команда Трампа також наполягає на перерахунку голосів у Вісконсині. Проте, пишуть американські ЗМІ, тут результати навряд чи зміняться.

Зверніть увагу! Навіть, якщо Трамп таки виграє вибори у Джорджії, то загальних результатів голосування це не похитне. Хоча Джорджія і може дати Трампу 16 голосів виборників, проте Байден все одно набере більше ніж 270 – достатньо для того, щоб стати новим главою Білого Дому.

Трамп намагається відстояти свою перемогу у судах

Зазначимо, що американці обирали нового президента країни 3 листопада. Представник демократів Джо Байден уже заявив про свою перемогу. З тріумфом на виборах політика привітали і лідери інших країн. Чинний президент Дональд Трамп, проте, не здається і хоче довести факт фальсифікацій у судах.

Більше про вибори президента США-2020 читайте тут.