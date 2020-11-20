У Джорджії вручну перерахували всі голоси за Байдена і Трампа: який результат
В американському штаті Джорджія провели ручний перерахунок бюлетенів. Це підтвердило перемогу там демократа Джо Байдена.
Держава перевірила майже 5 мільйонів голосів, відданих жителями Джорджії, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на слова держсекретаря штату Бреда Раффенспергера.
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За його словами, результат перерахунку дуже близький до того результату, про який повідомили в ніч виборів.
Немає сумніву в тому, що у штаті переміг Байдена,
– наголосив Раффенспергер.
Нагадаємо, перерахунок голосів почали, бо в одному з округів виявили понад 2 600 "загублених" голосів.
Результати перерахунку голосів
- За офіційними даними, Байден здобув перемогу з перевагою в 12 284 голоси.
- За нього проголосував 2 475 141 виборець. Трамп набрав 2 462 857 голосів.
- У результаті перерахунку підтримка Трампа у цього штаті зросла на 0,0099%.
Що відомо про позови Трампа щодо перерахунку голосів
- Трамп наполегливо не визнає своєї поразки на виборах 2020 року.
- Він розпочав судову тяганину, аби домогтися перерахунку голосів у деяких штатах.
- Але верховні суди Пенсильванії, Аризони, Мічигану та Філадельфії відхилили позови штабу Трампа.
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