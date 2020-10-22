Легендарний шпигун Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії
Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії. Раніше його оголосили в міжнародний розшук і заочно звинуватили в шпигунстві.
Наразі питання про отримання Едвардом Сноуденом російського громадянства не стоїть, повідомляє Интерфакс з посиланням на його адвоката Анатолія Кучерену.
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Сьогодні міграційні служби видали Едварду Сноудену дозвіл на проживання в Росії на безстроковій основі,
– повідомив адвокат.
Він пояснив, що це стало можливим після змін у міграційному законодавстві Росії. До слова, ці ж зміни спростили отримання посвідки й для українців.
Анатолій Кучерена також розповів, що Сноуден подав заяву про надання посвідки на проживання ще у квітні, але через пандемію виникли труднощі в роботі російських державних органів.
Що відомо про Едварда Сноудена:
- Це без перебільшення один з найбільш відомих у світі шпигунів. Свою "діяльність" він здійснював, будучи працівником ЦРУ й Агентства нацбезпеки США.
- Едвард Сноуден працював програмістом і системним адміністраторам. У 2013 році він передав газетам The Guardian і The Washington Post інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу.
- Це спричинило цілу низку міжнародних скандалів, а самого Сноудена в США заочно звинуватили в шпигунстві й оголосили в міжнародний розшук.
- Він просив політичного притулку в понад 20 країн світу, але погодилася лише Росія. З того часу програміст живе десь на її території, але не в Москві.
- У 2016 році режисер Олівер Стоун зняв про Едварда Сноудена однойменний біографічний фільм-трилер.