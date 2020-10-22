Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії. Раніше його оголосили в міжнародний розшук і заочно звинуватили в шпигунстві.

Наразі питання про отримання Едвардом Сноуденом російського громадянства не стоїть, повідомляє Интерфакс з посиланням на його адвоката Анатолія Кучерену.

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Сьогодні міграційні служби видали Едварду Сноудену дозвіл на проживання в Росії на безстроковій основі,

– повідомив адвокат.

Він пояснив, що це стало можливим після змін у міграційному законодавстві Росії. До слова, ці ж зміни спростили отримання посвідки й для українців.

Анатолій Кучерена також розповів, що Сноуден подав заяву про надання посвідки на проживання ще у квітні, але через пандемію виникли труднощі в роботі російських державних органів.

Що відомо про Едварда Сноудена: