Українці продовжують обговорювати судове рішення, згідно з яким книгу Вахтанга Кіпіані про справу над поетом-дисидентом Василем Стусом не можна поширювати. Такий вердикт Дарницького райсуду Києва майже повністю задовольнив позов лідера ОПЗЖ, кума Путіна, а також колишнього "адвоката" Стуса Віктора Медведчука.

Після рішення суду українці розкупили книгу за лічені години, відтак, у видавництві заявили, що буде новий наклад. Така реакція людей на заборону нагадала багатьом про ефект Стрейзанд. Феномен, згідно з яким спроба видалити певну інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.

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Дотепники вже встигли змінити статтю про цей ефект у Вікіпедії. Так, в українській версії матеріалу вони подали в дужках "іншу" назву ефекту Стрейзанд – "ефект Медведчука". Про це на своїй фейсбук-сторінці написав Назар Токар.



Скриншот із Вікіпедії

Оновлену інформацію з Вікіпедії вже видалили, але скриншоти залишились.

Що це за ефект Стрейзанд і до чого тут Медведчук

Термін "ефект Стрейзанд" походить від інциденту 2003 року, коли відома голлівудська акторка Барбара Стрейзанд звернулася до суду з вимогою стягнути з фотографа Кеннета Аделмана і сайту Pictopia.com 50 мільйонів доларів.

Все тому, що фото її будинку було доступне серед 12 тисяч інших фотографій узбережжя Каліфорнії. Злого умислу в цьому не було, річ у тім, що фотограф справді знімав узбережжя в межах проєкту, який вивчає ерозію ґрунтів. Сайт із фотографіями та науковими матеріалами був загальнодоступним, однак цікавилися ним лише фахівці.

До того, як Стрейзанд подала позов, фотографію з її будинком завантажували із сайту всього 6 разів, з яких двічі це робили адвокати акторки. Після позову знімок і сайт стали надзвичайно популярним, через місяць їх переглянули понад 420 тисяч відвідувачів.

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Ситуація із забороною книги Кіпіані про Стуса – схожа. Після майже повного задоволення позову Медведчука судом люди кинулись до книгарень та розкупили увесь наклад "Справи Василя Стуса".

Більше про справу Медведчука проти Стуса – читайте за посиланням.