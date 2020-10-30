Ефективність у часи кризи: система "Prozorro.Продажі" запустила нові ринки
Перевиконаний план з приватизації, збільшення надходжень до бюджету від продажу майна та оренда комунальної і державної нерухомості на рівних, конкурентних умовах, за ринковим цінами – ось що характеризує систему електронних торгів Prozorro.Продажі.
Вона засвідчила свою ефективність у різних сферах, і це тільки початок. Навіть у 2020 році під час кризи через пандемію COVID-19 та карантин державному підприємству "Prozorro.Продажі" вдалося запустити нові довгоочікувані та складні ринки.
Нові прозорі напрямки 2020
Відкриті аукціони вже змогли довести свою ефективність і корисність для держави та показали, що цей процес може бути безпечним та прозорим.
В Україні з 1 лютого 2020 розпочався експериментальний проєкт, у рамках якого необроблену деревину, заготовлену лісгоспами, продаватимуть на прозорих електронних торгах через "Prozorro.Продажі" .
Новий підхід до продажу дозволить додати прозорості ринку деревини, а разом з цим інформація про обсяги продажів, ціни та кінцевих покупців буде доступна усім онлайн.
Цей пілотний експериментальний проєкт поширюється на Лісові господарства, які в 2018 році отримали 10 млн гривень чистого доходу або більше. Такі підприємства повинні продавати онлайн не менше 25% запасів деревини.
У лісовій галузі за останній рік було зроблено кілька важливих подій:
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прийнято Закон про національну інвентаризацію лісів;
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створено інтерактивну карту місць розташування постійних лісокористувачів та об'єктів переробки деревини;
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можливість перевірки походження деревини;
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з’явився додаток "Ліс у смартфоні" та запроваджено реєстрацію електронних лісорубних квитків
А на початку 2020 року Постановою КМУ 1178 було ухвалено експериментальний проєкт, який зобов’язував державні лісгоспи продавати деревину через електронні аукціони. Якщо точніше, то вся деревина має продаватись через електронні аукціони, а 25% всіх продажів мають здійснюватися через електронну торгову систему "Prozorro.Продажі".
"Будь-хто в режимі реального часу може зайти та побачити, хто як продає, як продають різні лісгоспи, яка ефективність, хто купує, а хто є найбільшим покупцем та за якою ціною купують необроблену деревину. Такі аукціони мають багато факторів для того, щоб ефективно управляти цією галуззю в країні", – пояснила Операційний директор ДП "Prozorro.Продажі" Дарина Марчак.
Не дивно, що першою областю, яка продаватиме усю деревину через "Prozorro.Продажі" – буде Закарпатська.
Доступність усієї інформації про обсяги продажів, ціни та кінцевих покупців зробить ринок деревини максимально прозорим та відкритим.
Аукціони з необробленої деревини через електронну торгову систему "Prozorro.Продажі" гарантують повну відкритість та рівний доступ усіх учасників. Спостерігати за проведенням торгів в режимі реального часу може будь-хто – контролюючі органи, громадські активісти чи представники ЗМІ. Будь-який натяк на порушення правил електронного аукціону з реалізації необробленого лісу одразу набуває розголосу та шкодить репутації покупця.
У підприємстві наголошують, що правила продажу деревини з боку державних лісгоспів мають бути уніфіковані, а всі дані про самі аукціони та про їх результати – публічні та доступні для інтеграції з іншими державними системами.
"Особливістю продажу необробленої деревини є те, що існує дуже багато аукціонів, в яких одночасно треба приймати участь. У вересні ми змогли запустити новий сервіс – єдиний інтерфейс. Це дозволяє одночасно на одній сторінці брати участь у десятках аукціонів. Це, в першу чергу, економить час наших клієнтів – учасників торгів", – зазначила Дарина Марчак.
Продаж лісу через аукціони має забезпечити не лише відкритість у сфері лісозаготівель, а й сприяти боротьбі з незаконними рубками дерев.
Як буде працювати продаж деревини за допомогою системи "Prozorro.Продажі"
Участь у торгах має бути зручною, швидкою та значно дешевшою. Для цього в "Prozorro.Продажі" запустили оновлену базу даних, і вже оголосили у ній перший аукціон з продажу деревини.
Нова система має чимало переваг як для держави, так і для користувачів. Вона стала більш гнучкою, пропонує нові формати торгів, а кожен маркетплейс тепер може робити свої інтерфейси аукціонів, що збільшує вибір та зручність для клієнтів.
"На сьогодні до ЕТС підключено 40 маркетплейсів, які забезпечуються велику кількість учасників та конкуренцію на торгах. Через Prozorro.Продажі уже реалізовано майна на суму понад 30 млрд грн, участь в аукціонах взяли понад 22,5 тисячі учасників. У системі поєднуються державні та приватні торги, завдяки чому потенційні покупці мають більший вибір об'єктів і відповідно – можливостей. Уся інформація про електронні аукціони розміщена у відкритому доступі в модулі аналітики "Прозорро.Продажі". Якщо на одному із маркетплейсів оголошено новий аукціон, то ця інформація гарантовано розійдеться усіма майданчиками, і всі користувачі зможуть одночасно побачити усі зміни. Це дає можливість щодо всіх користувачів працювати неупереджено та рівномірно. Кожен учасник може працювати з тим маркетплейсом, з яким йому зручно", – пояснив керівник IT-відділу ДП "Prozorro.Продажі" Григорій Легенченко.
Нова система дуже швидко адаптовується до нових напрямків роботи. Раніше було потрібно багато часу та фінансів, щоб запустити новий ринок, а зараз – цей процес відбувається дуже швидко. Така зручність дозволить залучити більше учасників та розширювати власний бізнес. А також одного дня це дозволить здійснювати продажі будь-чого, що продає держава.
Ще одне оновлення стосується інтерфейсу. У Prozorro.Продажі зробили його більш зручним та ще більш інтуїтивно зрозумілим для користувачів. З’явилась додаткова панель з розкладом аукціонів, де видно інформацію щодо раундів.
Тепер усі майданчики можуть формувати свої власні інтерфейси для аукціонів, це важлива функція у випадках, коли один учасник бере участь у кількох аукціонах і залишається, при цьому, на сторінці, на якій він працює. Кожен з таких інтерфейсів є унікальним, і розробляється та адаптовується під своїх користувачів.
Запуск оновленої бази даних, процес наповнення бюджету відкрито та чесно, ефективні аукціони, за якими може спостерігати будь-хто та нові ринки, що стають прозорими – таким є кризовий карантинний рік для "Prozorro.Продажі".