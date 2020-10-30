Перевиконаний план з приватизації, збільшення надходжень до бюджету від продажу майна та оренда комунальної і державної нерухомості на рівних, конкурентних умовах, за ринковим цінами – ось що характеризує систему електронних торгів Prozorro.Продажі.

Вона засвідчила свою ефективність у різних сферах, і це тільки початок. Навіть у 2020 році під час кризи через пандемію COVID-19 та карантин державному підприємству "Prozorro.Продажі" вдалося запустити нові довгоочікувані та складні ринки.

Нові прозорі напрямки 2020

Відкриті аукціони вже змогли довести свою ефективність і корисність для держави та показали, що цей процес може бути безпечним та прозорим.

В Україні з 1 лютого 2020 розпочався експериментальний проєкт, у рамках якого необроблену деревину, заготовлену лісгоспами, продаватимуть на прозорих електронних торгах через "Prozorro.Продажі" .

Новий підхід до продажу дозволить додати прозорості ринку деревини, а разом з цим інформація про обсяги продажів, ціни та кінцевих покупців буде доступна усім онлайн.

Цей пілотний експериментальний проєкт поширюється на Лісові господарства, які в 2018 році отримали 10 млн гривень чистого доходу або більше. Такі підприємства повинні продавати онлайн не менше 25% запасів деревини.

У лісовій галузі за останній рік було зроблено кілька важливих подій:

прийнято Закон про національну інвентаризацію лісів;

створено інтерактивну карту місць розташування постійних лісокористувачів та об'єктів переробки деревини;

можливість перевірки походження деревини;

з’явився додаток "Ліс у смартфоні" та запроваджено реєстрацію електронних лісорубних квитків

А на початку 2020 року Постановою КМУ 1178 було ухвалено експериментальний проєкт, який зобов’язував державні лісгоспи продавати деревину через електронні аукціони. Якщо точніше, то вся деревина має продаватись через електронні аукціони, а 25% всіх продажів мають здійснюватися через електронну торгову систему "Prozorro.Продажі".

"Будь-хто в режимі реального часу може зайти та побачити, хто як продає, як продають різні лісгоспи, яка ефективність, хто купує, а хто є найбільшим покупцем та за якою ціною купують необроблену деревину. Такі аукціони мають багато факторів для того, щоб ефективно управляти цією галуззю в країні", – пояснила Операційний директор ДП "Prozorro.Продажі" Дарина Марчак.