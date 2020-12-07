Що відомо про першу потенційну вакцину від COVID-19 і чи важливо, хто переможе в цій гонитві, якщо на кону життя людей. Детальніше про це – в програмі "Корпорації світу" на 24 каналі.

Читайте першу частину Чому Pfizer відмовилась надавати препарати для смертельних ін'єкцій: історія успіху компанії

Компенсації від Pfizer й відкликання ліків

У 2007 році Нігерія вимагала від Pfizer виплатити 7 мільярдів доларів компенсації. Усе через невдале випробування ліків, що призвело до смерті 200 дітей. Антибіотик Troyan від менінгіту на нігерійцях тестували ще в середині 1990-х. Учасники експерименту, яким вдалось вижити, отримали фізичні та розумові відхилення. У Pfizer же запевняли: при дослідженнях нічого не порушували. Непросто виявилось і вибити компенсацію.

У 2009 році міністерство юстиції США оштрафувало Pfizer на суму понад 2 мільярдів доларів. Компенсація – найбільша в історії медицини. Поплатились за приховування властивостей та активний маркетинг 4 препаратів. Серед яких і протиартритний Bextra. При просуванні продуктів приписували непритаманні їм властивості й нав'язували пацієнтам препарати через лікарів. Ті виписували медикаменти без гострої потреби.

Саму ж Bextra ще у 2005 році довелось відкликати з американського ринку через ризики серцевих нападів та інсультів. Були й більш вдалі рішення з маркетингової точки зору. 4 роки тому Pfizer заборонила використовувати свої препарати для винесення смертних вироків, які досі легальні в щонайменше 25 американських штатах.