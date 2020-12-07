У листопаді 2020 року Pfizer першою серед інших компаній оприлюднила попередню оцінку своєї вакцини від COVID-19 – ефективність складає 95%. Є й інші кандидати – Moderna та AstraZeneca – вони теж показали хороші попередні результати.
Що відомо про першу потенційну вакцину від COVID-19 і чи важливо, хто переможе в цій гонитві, якщо на кону життя людей. Детальніше про це – в програмі "Корпорації світу" на
24 каналі.
Читайте першу частину
Чому Pfizer відмовилась надавати препарати для смертельних ін'єкцій: історія успіху компанії Компенсації від Pfizer й відкликання ліків
У 2007 році Нігерія вимагала від Pfizer виплатити 7 мільярдів доларів компенсації. Усе через невдале випробування ліків, що призвело до смерті 200 дітей. Антибіотик Troyan від менінгіту на нігерійцях тестували ще в середині 1990-х. Учасники експерименту, яким вдалось вижити, отримали фізичні та розумові відхилення. У Pfizer же запевняли: при дослідженнях нічого не порушували. Непросто виявилось і вибити компенсацію.
У 2009 році міністерство юстиції США оштрафувало Pfizer на суму понад 2 мільярдів доларів. Компенсація – найбільша в історії медицини. Поплатились за приховування властивостей та активний маркетинг 4 препаратів. Серед яких і протиартритний Bextra. При просуванні продуктів приписували непритаманні їм властивості й нав'язували пацієнтам препарати через лікарів. Ті виписували медикаменти без гострої потреби.
Саму ж Bextra ще у 2005 році довелось відкликати з американського ринку через ризики серцевих нападів та інсультів. Були й більш вдалі рішення з маркетингової точки зору. 4 роки тому Pfizer заборонила використовувати свої препарати для винесення смертних вироків, які досі легальні в щонайменше 25 американських штатах.
Це – фармацевтичні компанії. Вони виробляють ліки, тому що вірять, що їх застосують на користь суспільства. Вони не зацікавлені в публічному оголошенні інформації про те, що препарати використовують для страти людей. Вони мають повне право бути стурбованими,
– розповів адвокат Марк Джордж.
Довга смерть Клейтона Локетта
Звинувачення в жорстокості методу підтверджує і випадок в Оклахомі. 6 років тому там тестували новий секретний препарат. Опинитись він мав у крові Клейтона Локетта, якого до смертної кари засудили за групове зґвалтування та вбивство 19-річної дівчини.
Та після введення засобу щось пішло не так. Видовище шокувало свідків, що спостерігали за винесенням вироку – працівникам в'язниці навіть довелось закрити штори.
Клейтон Локкет / Скриншот
Серце Локетта
перестало битись аж через 43 хвилини. Зазвичай після аналогічної процедури смерть настає за 1 – 2 хвилини. Про гуманність смертної кари судити не нам. Та склад препарату, введеного Локетту, досі невідомий, як і справжні причини невдалої страти.
Вакцина від COVID-19 / Фото Getty Images
Виготовляють препарат спільно із німецькою компанією BioNTech. Інші кандидати – Moderna та AstraZeneca – теж показали хороші попередні результати.
Вакцини і Moderna, і Pfizer обидві використовують абсолютно нову технологію, та між ними є відмінності й полягають вони у їхніх формулах і в дозуванні. Ці вакцини схожі, та вони виготовлені по-різному і відповідно можуть по-різному працювати в різних середовища.
Якщо коротко: людям вводять частини генетичного коду вірусу, таким чином тренуючи імунну систему організму.
Зверніть увагу Ми спізнюємося: Pfizer виготовить удвічі менше доз вакцини, ніж планувала
Як відбувається тестування
► Під час
першого етапу вакцину тестують на невеликій групі здорових добровольців, аби впевнитись, що вона безпечна для більшої кількості людей.
► Під
час наступної, другої фази вакцину дають кільком сотням осіб, вираховуючи при цьому оптимальне її дозування й моніторять потенційні ризики.
► До
третього етапу залучають тисячі добровольців і контролюють безпеку вакцини й, власне, те, наскільки вона ефективна
Moderna на третьому етапі дослідження роздала вакцину близько 30 тисячам людей. Половина з них отримали справжні ліки, інші – плацебо без жодного ефекту. Випробування – сліпе, тож ні лікарі, ні добровольці не знатимуть, хто отримав справжню вакцину. Що ж до термінів, то зазвичай третій етап тестування триває від 1 до 3 років. Щоправда, пандемія змусила значно прискоритись.
З відмінностей між вакцинами різних компаній – метод зберігання та транспортування. Вакцину Pfizer треба зберігати при температурі щонайменше -70°C за Цельсієм. Moderna ж залишається дієздатною і при -20 градусах.
Над цим ще працюють, та як вони збираються транспортувати цю вакцину в Африку чи Індію, чи навіть до клінік, які не мають спеціального обладнання для зберігання? Це все нас значно обмежить,
– вважає лікар Зубін Даманія.
Що ж до прогнозів щодо переможців вакцинної гонки: неважливо, хто першим дійде до фінішної прямої, оскільки на початку постачання вакцини буде дуже обмеженим.
Попередньо перші в списку вакцинації – медпрацівники, що безпосередньо борються з пандемією та люди із зони підвищеного ризику інфікування. А от молоді, швидше за все, на вакцину доведеться почекати довше. Та, попри втішні прогнози, щось розробники вакцин досі замовчують.
Важливо
Наступного року від коронавірусу планують вакцинувати 50% українців
До того, як ми введемо вакцину в людські організми й матимемо якийсь ефект, краще нам і далі робити все, що ми повинні були робити від самого початку. Дотримуватись дистанції, носити маску, коли не можливо соціально дистанціюватись та обов'язково мити руки. В іншому випадку – існує ризик не дочекатись будь-якої вакцини.