В Ефіопії бойовики атакували пасажирський автобус: загинули понад 30 людей
На північному заході Ефіопії 15 листопада бойовики напали на пасажирський автобус. У результаті атаки загинули 34 людини.
У Комісії з прав людини при парламенті Ефіопії зазначили, що це не єдиний напад – бойовики вчинили низку інших атак у регіоні. Про це повідомляє Сіньхуа.
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Щонайменше 34 людини загинули у результаті нападу невідомих озброєних людей на пасажирський автобус,
– йдеться в повідомленні.
Інцидент трапився ввечері 15 листопада в регіоні Бенішангул-Гумуз, що на північному заході Ефіопії.
Влада країни відрядила туди загони силовиків. Деталі нападу наразі не повідомляються.
У регіоні Бенішангул-Гумуз в Ефіопії бойовики напали на автобус: карта
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