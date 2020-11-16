На північному заході Ефіопії 15 листопада бойовики напали на пасажирський автобус. У результаті атаки загинули 34 людини.

У Комісії з прав людини при парламенті Ефіопії зазначили, що це не єдиний напад – бойовики вчинили низку інших атак у регіоні. Про це повідомляє Сіньхуа.

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Щонайменше 34 людини загинули у результаті нападу невідомих озброєних людей на пасажирський автобус,

– йдеться в повідомленні.

Інцидент трапився ввечері 15 листопада в регіоні Бенішангул-Гумуз, що на північному заході Ефіопії.

Влада країни відрядила туди загони силовиків. Деталі нападу наразі не повідомляються.

Зверніть увагу! У 2019 році в Ефіопії спалахнули протести після політичного тиску на місцевого активіста Джавара Мухаммеда. Заворушення завершилися масовими вбивствами. Тоді загинули майже 70 людей.

У регіоні Бенішангул-Гумуз в Ефіопії бойовики напали на автобус: карта