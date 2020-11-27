Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін увійшов до Наглядової Ради фонду "Повернись живим". Також у складі – засновник фонду Віталій Дейнега.

Решту членів Наглядової Ради оголосять незабаром

Про ще чотирьох членів Наглядової Ради повідомлять найближчим часом, значив Дейнега. Про це інформує 24 канал.

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За словами засновника фонду, Клімкін уже пів року бере активну участь в роботі "Повернись живим". Зокрема, колишній урядовець був залучений, як у стратегічних сесіях, так і в консультаціях та перемовинах.

Ми маємо перемогти. "Повернись живим" це про тих, хто допомагає перемагати. Я ніколи не бачив навколо фонду людей, які б просто робили свою справу. Жодного, оскільки для всіх це історія їхнього життя та боротьби,

– сказав Клімкін.

У фонді нещодавно змінили голову

Зазначимо, що 23 листопада у фонді змінилось керівництво. Головою "Повернись живим" замість Оксани Коляди став колишній керівник аналітичного відділу, ветеран Тарас Чмут.