Експерт закликав владу негайно перевірити роботу кар'єру з видобутку залізної руди на Полтавщині.

Екологічна катастрофа на Полтавщині в районі села Єристівка вимагає негайного втручання влади. Про це заявив експерт Національного екологічного центру України Дмитро Іванов, повідомляє видання Comments.UA.

"Через роботу кар'єру з видобутку залізної руди люди живуть під звуки вибухів, повітря забруднене, вода зіпсована. Попри численні скарги місцевих мешканців керівництво Єристівського гірничо-збагачувального комбінату, який належить швейцарській компанії "Ferrexpo", продовжує тероризувати село. Мешканці села та прилеглих населених пунктів аж до Кременчука свідчать, що кількість онкологічних захворювань через вплив підприємства з видобутку залізної руди вдвічі вища, ніж в середньому в області", – вважає експерт Національного екологічного центру України.

За його словами, підприємство не виконало раніше дану мешканцям Єристівки обіцянку забезпечити відселення людей із зони екологічної катастрофи. Звернення екологів та активістів до обласної влади, уряду та парламенту з вимогою захистити громадян результату досі не дали.

Зараз НЕЦУ разом зі своїм Полтавським обласним підрозділом розпочали реалізацію ініціативи "Кременчук – місто сталого розвитку", яка є пілотним проєктом Стратегії сталого розвитку України, повідомив Дмитро Іванов. Відповідно до цієї Стратегії Україна взяла на себе зобов'язання змін в екологічній політиці. Але дії міжнародної компанії "Ferrexpo", очевидно, суперечать сталому розвитку. Відтак, вважає експерт, доведеться разом з іншими екологічними організаціями звертатись до міжнародного товариства за допомогою, оскільки екологічна катастрофа на Полтавщині остаточно вийшла з-під контролю.

Підприємці, які ціною здоров'я місцевих мешканців заробляють мільйонні прибутки, мають не лише заплатити за наслідки своєї діяльності, а привести свою діяльність до європейських екологічних стандартів,

– підкреслив Дмитро Іванов.

Зазначимо, що компанія "Ferrexpo" належить бізнесмену Костянтину Жеваго, що переховується від правосуддя за кордоном через підозру в чисельних аферах та обмані вкладників банку "Фінанси та кредит".