В Одеській області у місті Вилкове на сміттєзвалищі виявили високий рівень забруднення хімікатами. Воно охопило близько 20 тисяч квадратних метрів землі.

Сміттєзвалище на території міста Вилкове експлуатують без необхідних документів. Про це повідомив керівник Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у фейсбуці.

Читайте також Депутатам рекомендують посилити відповідальність за підпал трави та лісів

За його словами, забруднення ґрунту на території міста стало "найбільш резонансним" екологічним випадком на Одещині упродовж 20 – 26 листопада 2020 року.

Довідка. Вилкове – місто в Одеській області, що розташоване в українській частині дельти Дунаю. Там розташований Усть-Дунайський морський торговельний порт. Вилкове часто називають "українською Венецією" через значну кількість каналів, проритих уздовж вулиць.

За даними Держекоінспекції, у місті Вилкове виявили забруднення значною кількістю хімікатів, а саме:

амонієм;

нітратами;

хлоридами;

фосфором;

сульфатами.

Після того, як ці речовини попадають у ґрунт, вони можуть проникати до підземних річок та поширюватися по всій території.

До теми У Києві з'явилися лавки із переробленого пластику: де саме – фото, відео

Як розповів Мальований, інспекція розрахувала збитки через забруднення території. Через це комунальному підприємству "Вилківський міськводоканал" вже висунули претензію на суму 1 мільйон 153 тисячі гривень.